Jadwal Mobile Legends Putra SEA Games 2023 Hari Ini, Pertama Kali Timnas Indonesia Gagal Raih Medali

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Mobile Legends Putra pada grand final di SEA Games 2023, Minggu (14/5/2023).

Laga grand final SEA Games kali ini tampak kurang lengkap bagi Timnas Indonesia.

Sebab sejak diikut sertakan cabor eSports Mobile Legends dari tahun 2019, Timnas Indonesia selalu berhasil lolos hingga babak grand final.

Jadwal pertandingan cabang olahraga esports SEA Games 2023 bakal berlangsung pada 4-16 Mei, mantan roster EVOS Legends memberikan warning kepada skuad Timnas Mobile Legends. (Instagram resmi @pbesi_official)

Baca juga: Timnas Mobile Legends Putra Tampil Buruk di SEA Games 2023, Nitizen Luminaire Berikan Penilaian

Timnas Mobile Legends Putra Indonesia sendiri sudah dipastikan tidak akan lolos ke babak selanjutnya atau semifinal di SEA Games 2023.

Pasalnya, Indonesia yang terbagung dalam Grup B bersama Myanmar, Kamboja dan Singapura hanya meraih satu kemenangan dan menelan dua kalahan beruntun di laga awal.

Kekalahan Indonesia tersebut didapatinya saat berjumpa dengan Myanmar dan Kamboja.

Baik Myanmar dan Kamboja kali ini bakal berebut medali perunggu usai kalah di babak semifinal kemarin, Sabtu (13/5).

Myanmar kalah dari Filipina 2-1, sedangkan Kamboja juga kalah dengan Malaysia dengan skor 2-1.

Sementara itu, Malaysia dan Filipina yang akan berduel di babak grand final untuk memperebutkan medali emas bakal memulai laga pada hari ini, Minggu (14/5) pukul 15.20 WIB.

Sebagai catatan tambahan, laga grand final antara Malaysia vs Filipina bakal menggunakan format sistem Best of Three (Bo3).

Sedangkan laga Kamboja vs Myanmar yang memperebutkan medali perunggu bakal menggunakan sistem Best of Five (Bo5).

Jadwal Grand Final Mobile Legends SEA Games 2023 Hari Ini

Minggu, 14 Mei 2023

Pukul 13.00 WIB - Kamboja vs Myanmar (Grand Final)

Pukul 15.20 WIB - Malaysia vs Filipina (Bronze Match)

Rekap Laga Semifinal SEA Games 2023