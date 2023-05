Turnamen Mobile Legends MDL ID S8 Buka Jalur Open Qualifier, Berikut Syarat dan Cara Daftar

TRIBUNNEWS.COM - Mobile Legends Development League Indonesia Season 8 (MDL ID S8) yang akan memasuki musim pada pertengahan tahun ini membuat gebrakan baru.

MDL ID akan membuka pendaftaran bagi tim-tim yang mau masuk lewat jalur kualifikasi terbuka atau open qualifiers.

Terlihat bagaimana Moonton selaku developer Mobile Legends semakin membuka kesempatan bagi para pemain berbakat untuk dapat meraih mimpinya menjadi atlet profesional.

Sementara itu, pendaftaran turnamen open qualifiers untuk MDL ID S8 tersebut mempunyai syarat dan ketentuan berlaku.

Lantas apa syarat dan cara mendaftarnya?

Hasil Grand Final MDL ID Season 7 menyajikan kemenangan EVOS Icon atas Dewa United Esports dengan skor 4-2, Minggu (16/4/2023) malam WIB. (Instagram @EVOSesports)

Berikut Syarat & Cara Daftarnya

Kualifikasi terbuka MDL ID S8 dibagi menjadi tiga fase nantinya.

Adalah fase audisi dan grup yang akan diselenggarakan dengan format single elimination atau Best of One (BO1), hingga fase knock-out yang akan menggunakan format Best of 3 (Bo3).

Dikabarkan, ketiga fase tersebut bakal digelar mulai tanggal 15-18 Juni 2023 mendatang.

Jika di musim lalu registrasi tim untuk kualifikasi terbuka dilaksanakan selama satu pekan. Kali ini diperpanjang hingga dua pekan.

Sementara itu, registrasi open qualifiers untuk MDL ID sendiri telah dibuka mulai tanggal 22 Mei - 4 Juni 2023.

Kemudian, caranya untuk mendaftar cukuplah mudah, hanya cukup mengunjungi situs id-mdl.com/qualifier, kemudian mengisi formulir.

Sebelum mendaftar, pastinya pihak Moonton memberikan syarat dan ketentuan, berikut syaratnya:

Tidak pernah mengikuti turnamen profesional Terdiri dari maksimal enam pemain (lima pemain inti, dan satu pemain pengganti) Memiliki pelatih Mempunyai jersey serta logo tim

Sebagai catatan tambahan, dua tim yang berhasil masuk ke grand final di kualifikasi terbuka akan langsung berkompetisi di MDL ID S8 tanpa harus melewati babak Play-In.