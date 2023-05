Profil Davina Karamoy, Mantan Asnawi Mangkualam yang Kini Jadi Brand Ambassador Bigetron Esports

TRIBUNNEWS.COM - Simak profil brand ambassador (BA) Bigetron Esports, Davina Karamoy.

Davina Karamoy sendiri menjadi BA Bigetron Esports sejak bulan Maret 2023 lalu.

BA baru Bigetron Esports itu ternyata merupakan aktris Indonesia.

Diketahui, beberapa film telah dibintangi oleh Davina Karamoy seperti 'Mata Batin 2', 'Rumah kentang' dan 'Di Bawah Umur.'

Selain itu, Davina juga kerap muncul dalam beberapa judul sinetron dan serial web Indonesia.

Davina Karamoy pernah dikabarkan dekat dengan pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar.

Profil Davina Karamoy

Aktris cantik tersebut bernama asli Davina Tesalonika Karamoy.

Perempuan kelahiran Depok tersebut pertama kali muncul di layar kaca TV Indonesia dalam sinetron 'Tukang Ojek Pengkolan'.

Hingga saat ini, Davina Karamoy ternyata sudah membintangi beberapa film di Indonesia.

Mulai dari Mata Batin 2, Rumah Kentang: The Beginning, Di Bawah Umur, Geez & Ann, The Other Side, Ratu Dansa, Jin & Jun, dan Hantu di Rumah Kos.

Dengan namanya yang makin melejit tersebut, akhirnya Bigetron Esports tertarik untuk mendatangkannya sebagai salah satu brand ambassador.

Tugas brand ambassador dalam tim eSport sendiri adalah menjadi representasi dari tim untuk kegiatan-kegiatan promosi atau kerja sama dengan pihak sponsor.

Maka dari itu salah satu syarat wajib sebagai brand ambassador adalah mempunyai daya tarik lebih dan aktif dalam berkomunikasi.