eSports
Kode Redeem Free Fire Terbaru Hari Ini 1 Juni 2023, Tersedia Skin UMP Wilderness Hunter
Berikut kumpulan kode redeem FF terbaru untuk hari ini, Kamis (1/6/2023). Segera klaim dan dapatkan skin UMP Wilderness Hunter secara gratis.
Penulis:
Muhammad Ali Yakub
Editor:
Siti Nurjannah Wulandari
TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan kode redeem game Free Fire (FF) terbaru untuk hari ini, Kamis (1/6/2023).
Klaim atau tukarkan kode redeem FF di laman resmi Garena, reward.ff.garena.com.
Kode redeem sendiri terdiri dari kombinasi 12-16 karakter huruf kapital dan angka.
Nantinya dalam kode redeem tersebut terdapat hadiah menarik yang dapat di pakai dalam in-game, selain itu terdapat juga skin senjata dan bundle yang tersedia untuk hari ini.
Seperti skin UMP Wilderness Hunter dan bundle Freedom Sprintstar yang tentunya dapat anda dapatkan secara gratis.
Baca juga: EArena Juara Turnamen Free Fire FFSI 2023, Empat Wakil Indonesia Telat Panas, Morph Team Top 3
Selain tiga item penting di atas terdapat juga diamonds, voucher, koin, skins, bundles, dan item-item menarik lainnya.
Simak cara klaim kode sebelum melakukan pengeklaiman secara online.
Apabila kode redeem tidak dapat ditukar, maka kode tersebut sudah melebihi batas waktu penukaran.
Atau bisa jadi karea sudah habis, sebab kode redeem tersebut memiliki limited.
Kumpulan kode redeem Free Fire hari ini, 1 Juni 2023 (esportsku)
Reward
FF11 – K3SE – JHFU
J3ZK – Q57Z – 2P2P
FF11 – CL3K – KOSX
Y7KS – 1ER6 – 23H1
FFML – WQ0M – LOA2
WLSG – JXS5 – KFYR
Y7PS – 1HR6 – 23H4
G4D1 – 126E – 4DSS
KPHU – 7KHD – RLKW
FF11 – NJN5 – YS3E
FQX1 – FT2Q – S3WS
AD2Q – FG8I – H3EI
HAYA – TOAV – U76V
FFML – KTAY – BD14
FFML – 0ZI3 – MI7X
WLSG – JXS5 – KFYR
8F3Q – ZKNT – LWBZ
FF10 – GCGX – RNHY
YXY3 – EGTL – HGJX
FFSR – B8TK – WR6S
FF11 – WFNP – P956
Y7KS – 1ER6 – 23H1
FFML – WQ0M – LOA2
WLSG – JXS5 – KFYR
Y7PS – 1HR6 – 23H4
G4D1 – 126E – 4DSS
KPHU – 7KHD – RLKW
FF11 – HHGC – GK3B
X99T – K56X – DJ4X
SARG – 886A – V5GR
B6IY – CTNH – 4PV3
ZRJA – PH29 – 4KV5
FF9M – J31C – XKRG