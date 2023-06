Jadwal Valorant Challenger Indonesia 2023 Split 2 Hari Ini, BOOM Esports Selangkah ke Final

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Valorant Challenger Indonesia Split 2 yang digelar pada hari ini, Jumat (2/6/2023).

Turnamen Valorant pada hari ini menyajikan dua laga menarik dan tentunya ada partai penentu menuju babak grand final.

Pada laga pertama dibuka dengan duel panas antara Bigetron Arctic melawan Alter Ego pada babak semifinal lower bracket.

Kemudian laga penutup pada hari ini yang dimana merupakan laga penentu satu tiket menuju babak grand final yang mempertemukan antara BOOM Esports vs Dominatus.

Mall Taman Anggrek jadi venue turnamen Valorant VCT 2023 Challenger Indonesia Split 2 pada babak playoff, Rabu (31/5/2023). (Instagram @valesportsid)

Di atas kertas BOOM Esports lebih diunggulkan untuk menang. Namun Dominatus juga tak bisa dianggap remeh.

Sebab Dominatus sempat memberi kejutan pada laga pertama playoff Valorant Challenger Indonesia Split 2 dengan menurunkan Bigetron Arctic dan ARF Team ke lower bracket.

Hal tersebut diluar prediksi orang-orang, sebab Dominatus tim yang berjuluk kuda hitam berhasil tampil impresif hingga sekarang berada di babak upper bracket final.

Kemudian, semua laga yang digelar pada hari ini menggunakan format Best of Three (Bo3).

Sedangkan nantinya pada babak final lower bracket & grand final bakal menggunakan format Best of Five (Bo5).

Sementara itu, tim yang berhasil menjadi juara Valorant Challenger Indonesia Split 2 bakal mendapatkan tiket menuju turnamen Ascension.

Turnamen Valorant bernama Ascension sendiri dijadwalkan digelar di Queen Sirikit National Convention Centre, Bangkok, Thailand.

Sementara itu, keseruan duel Valorant Challenger Indonesia Split 2 tersebut dapat anda saksisan secara langsung melalui kanal YouTube Valorant Esports Indonesia.

Jadwal Valorant Challenger Indonesia Split 2 Hari Ini

Pukul 14.00 WIB - Bigetron Artic vs Alter Ego (Semifinal Lower Bracket)

Pukul 17.00 WIB - BOOM Esports vs Dominatus (Final Upper Bracket)

Rekap Laga Valorant Challenger Indonesia Split 2, Kamis (1/6/2023)

Semifinal Upper Bracket

Bigetron Arctic 1-2 Dominatus

Perempat Final Lower Bracket

Le Crapaud 0-2 Bigetron Arctic

ARF Team 0-2 Alter Ego

