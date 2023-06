Jadwal Grand Final Valorant Challenger Indonesia Split 2 Hari Ini, BOOM Esports Kantongi Resep Jitu

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal grand final Valorant Challenger Indonesia Split 2 2023 antara Dominatus vs BOOM Esports.

Jelang pertarungan Serigala (julukan BOOM Esports) telah mengantongi resep jitu untuk menang.

Duel Dominatus vs BOOM Esports dijadwalkan digelar secara offline di Mall Taman Agrek, Jakarta, Minggu (4/6/2023), pukul 14.00 WIB.

Tim kuda hitam yaitu Dominatus secara mengejutkan berhasil lolos hingga menuju babak grand final.

Mall Taman Anggrek jadi venue turnamen Valorant VCT 2023 Challenger Indonesia Split 2 pada babak playoff, Rabu (31/5/2023). (Instagram @valesportsid)

Dengan lolos di urutan terakhir pada babak fase grup, Dominatus sempat diprediksi bakal tersingkir lebih cepat.

Namun faktanya, Dominatus malah tampil impresif sepanjang babak playoff dan berhasil berada di babak grand final.

Tak hanya itu, Dominatus menjadi satu-satunya tim yang belum pernah merasakan kelahan pada babak playoff.

Bahkan Dominatus sempat mengalahkan BOOM Esports yang membuat tim berjuluk Serigala tersebut turun ke lower bracket.

Menyisakan satu nyawa lagi, BOOM Esports tak mau menyianyiakan kesempatan tersebut.

Dengan mengalahkan Alter Ego di final lower bracket dengan skor mencolok 3-0, mengantarkannya kembali ke jalur juara dengan menantang Dominatus di partai final.

Namun BOOM Esports tampaknya tak terlalu kawatir dengan babak final nanti, sebab tim berjuluk Serigala itu ternyata mempunyai resep jitu untuk menang.

Nantinya, duel Dominatus vs BOOM Esports bakal menggunakan format Best of Five (Bo5).

Sementara itu, pemenang partai final tersebut berhak mendapatkan satu tiket menuju Ascension untuk menjadi wakil Indonesia.

Tak hanya tiket Ascension, pemenang match tersebut juga diguyur uang sebesar $10,000 atau senilai Rp 150 juta.