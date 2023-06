Roster Timnas PUBG Mobile di Road to Asian Games 2023, Didominasi Pemain Bigetron dan BOOM Esports

Berikut adalah kelima roster Timnas PUBG Mobile di Road to Asian Games 2023 yang diadakan di Makau, Cina pada tanggal 22-26 Juni 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut roster Timnas PUBG Mobile di Road to Asian Games 2023.

Asian Games 2023 sendiri sebenarnya diadakan pada tahun lalu, namun karena pihak tuan rumah yakni Cina ingin fokus untuk menyelesaikan masalah pandemi terlebih dahulu.

Nantinya akan ada tujuh cabang olahraga (cabor) eSports yang akan dipertandingkan di Asian Games 2023.

Tujuh game tersebut meliputi Street Fighter V (Champion Edition), League of Legends, EA Sports FIFA, Dota 2, Dream Three Kingdom 2, Arena of Valor (AOV) dan PUBG Mobile.

Khusus game PUBG Mobile akan ada versi khususnya yang bakal dipertandingkan.

Untuk PUBG Mobile kabarnya tidak akan ada unsur saling membunuh dan efek darah.

Dikabarkan, PUBG Mobile nantinya bakal hanya menilai kemampuan menembak dan berkendara.

Untuk cabor game lain belum ada informasi lebih lanjut mengenai format pertandingan pada Road to Asian Games 2023 tesebut.

Tak hanya itu, mekanisme tim yang lolos ke babak final pada Asian Games 2023 Hangzhou, Cina juga belum dikabarkan oleh Federasi Olahraga Elektronik Asia atau Asian Electronic Sports Federation (AESF).

Sementara itu, jadwal PUBG Mobile sendiri bakal digelar pada 22-26 Juni 2023.

Sedangkan untuk Road to Asian Games 2023 sendiri akan berlangsung pada 15 Juni hingga 16 Juli 2023.

Sebagai catatan, Road to Asian Games 2023 sendiri adalah akan menjadi babak kualifikasi jelang berlangsungnya Asian Games 2023.

Nantinya, akan ada lima regional dan 29 negara yang siap berpartisipasi pada Road to Asian Games 2023 yang akan berlangsung di Makau, Cina.

Sedangkan Asian Games 2023 sendiri diadakan di Hangzhou, Cina.