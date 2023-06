Jadwal Play-off MSC 2023: RSG vs Burn x Flash & Blacklist vs Fire Flux Tanding Hari Ini

Roster Blacklist International di MSC 2023. Babak Play-off MSC 2023 dibuka dengan dua pertandingan antara RSG vs Burn x Flash & Blacklist vs Fire Flux, Kamis (15/6/2023) hari ini.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal turnamen Mobile Legends bertajuk MLBB South Asia Championship (MSC) 2023 yang memasuki babak Play-off, pada Kamis (15/6/2023) hari ini.

Babak Play-off MSC 2023 dibuka dengan dua pertandingan yang menarik untuk kita saksikan.

Match pertama ada RSG vs Burn x Flash, mulai pukul 14.00 WIB.

Kemudian match kedua mempertemukan Blacklist International vs Fire Flux Impunity, mulai pukul 18.00 WIB.

Jadwal playoff Mobile Legends MSC 2023 Kamboja. (Instagram @mlbbesports_official)

Sebagai informasi, babak playoff sendiri dijadwalkan dimainkan dalam waktu tiga hari tepatnya pada tanggal 15-18 Juni 2023.

Lalu, pada babak playoff semua pertandingan menggunakan sistem Best of Five (Bo5), atau tim yang meraih poin tiga keluar sebagai pemenangnya.

Sementara pada babak grand final nanti bakal menggunakan sistem Best of Seven (Bo7), atau tim yang meraih empat poin keluar sebagai pemenangnya.

Seluruh keseruan turnamen MSC 2023 dapat anda saksisan diberbagai platform seperti TikTok, Facebook hingga YouTube resmi Mobile Legends Indonesia.

Jadwal Playoff MSC 2023

Perempat Final

Kamis, 15 Juni 2023

Match 1: RSG vs Burn x Flash (pukul 14.00 WIB)

Match 2: Blacklist International vs Fire Flux Impunity (pukul 18.00 WIB)

Jumat, 16 Juni 2023