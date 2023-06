ONIC Esports Juara MSC 2023, Bukti Ketangguhan Tim Mobile Indonesia Kejar Dominasi Filipina

TRIBUNNEWS.COM - Tim Mobile Legends asal Indonesia, ONIC Esports, berhasil menjuarai MLBB Southeast Asian Cup (MSC) 2023.

ONIC Esports keluar sebagai juara MSC 2023 seusai sukses menumbangkan wakil Filipina, Blacklist International, Minggu (18/6/2023) malam WIB.

Berlangsung di Aeon Mall Mean Chey, Phnom Penh, Kamboja, ONIC Esports meraih kemenangan 4-2 atas Filipina dalam pertandingan yang menggunakan format tujuh game terbaik (Best of 7/BO7).

Dengan begitu, ONIC Esports telah mencatatkan diri sebagai juara MSC untuk yang kedua kalinya.

Sebelumnya, ONIC Esports meraih gelar juara MSC tahun 2019 silam.

Tim berlogo Landak Kuning itu pun sukses mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional.

Kejar Dominasi Filipina

Sejak MSC digelar tahun 2017, wakil asal Filipina merupakan tim yang paling banyak meraih gelar juara.

Tercatat, ada tiga tim Filipina yang menjuarai MSC, yakni Aether Main (2018), Execration (2021), dan RSG PH (2022).

Sementara itu, ONIC Esports menjadi satu-satunya tim yang menjadi wakil Indonesia sebagai juara MSC, yakni tahun 2019 dan 2023.

Jika menilik ke belakang, Filipina sampai saat ini masih menjadi sang penguasa kekuatan Mobile Legends di Asia Tenggara.

Tak hanya di level klub, Timnas Mobile Legends Filipina juga dijuluki sebagai rajanya Asia Tenggara.

Bagaimana tidak, Timnas Mobile Legends Filipina telah mencatatkan hattrick juara SEA Games.

Timnas Mobile Legends Filipina berhasil meraih medali emas SEA Games pada tahun 2019, 2022, dan 2023.