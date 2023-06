Daftar Tim Peserta Turnamen Mobile Legends WSL Season 7, Lebih Seru Pakai Sistem Globan Ban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah daftar tim peserta yang berlaga di turnamen Mobile Legends Women's Star League (WSL) Season7.

Diketahui, WSL Season 7 dijadwalkan digelar mulai tanggal 30 Juni - 30 Juli 2023.

Seperti pada season sebelumnya, WSL Season 7 menggunakan dua katerogi pertandingan yaitu babak Regular Season atau fase grup dan Playoff.

Dengan fase grup digelar pada tanggal 30 Juni - 23 Juli. Sedangkan playoff dijadwalkan digelar mulai tanggal 28 - 30 Juli 2023.

Namun yang berbeda kali ini adalah dari sistem pertandingannya.

Sebab WSL Season 7 akan menerapkan sistem global ban, dikutip dari Liquipedia.

Di dalam sistem global ban mempunyai aturan terhadap hero yang akan dimainkan.

Nantinya dalam satu pertandingan, setiap tim tidak diperbolehkan memilih hero yang mereka gunakan di babak sebelumnya.

Namun sistem tersebut hanya berlaku hingga game yang keenam dalam setiap match.

Yang berarti jika menggunakan format Best of Seven (Bo7), jika pertandingan mencapai game ke-7, maka akan diatur ulang kembali atau hero yang di ban dapat dipakai lagi.

Sementara itu, jika menilik kutipan dari Liquipedia, ajang WSL Season 7 akan digelar secara online dan offline.

Yang berarti babak playoff nanti akan digelar secara offline, sedangkan babak fase grup digelar secara online.

Namun untuk venuenya, pihak dari WSL belum mengabarkan tempatnya.

Akan ada sembilan tim yang berlaga di WSL Season 7 termasuk tim juara bertahan selama empat kali berturut-turut yaitu Bigetron Era.

Sementara keseruan turnamen WSL Season 7 dapat anda saksikan secara gratis melalui kanal YouTube milik @wslofficial

Daftar Tim yang Berlaga di WSL Season 7

Bigetron Era GPX Basreng MBR Delphine RRQ Mika Tiger Wong Seiren Dewa Bersatu Hawa Kagendra Kraken Gwyn Kuda Terbang

Jadwal WSL Season 7

Regular Season: 30 Juni - 23 Juli 2023

Playoff: 28 - 30 Juli 2023

