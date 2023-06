Jadwal Final Seleknas IESF 2023 Hari Ini: Bigetron Alpha Selangkah Lagi Ukir Sejarah

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal laga final seleksi nasional (seleknas) ajang International Esports Federation World Esports Championship (IESF WEC) 2023, Selasa (27/6) hari ini.

Perlu diketahui, ajang seleknas IESF 2023 kali ini diikuti oleh empat tim yang terdiri dari juara H3RO Esports 4.0 (Bigetron Alpha, juara IESF WEC 2022 (EVOS Legends), Mobile Legends Putri (Bigetron Era) dan juara MDL ID S7 (EVOS Icon).

Namun setelah melalui serangkaian pertandingan akhirnya hanya tersisa dua tim yang memperebutkan tiket menjadi wakil Indonesia di ajang IESF WEC 2023 yang digelar di Rumania.

Dua tim tersebut adalah Bigetron Alpha dan EVOS Icon.

Berbeda dengan laga sebelumnya yang menggunakan sistem pertandingan Best of Three (Bo3), kali ini pada babak final antara Bigetron Alpha vs EVOS Icon akan menggunakan Best of Five (Bo5).

Setelah pertandingan Grand Final yang sangat panjang, akhirnya Bigetron Alpha mampu menjadi juara di H3ro Esports 4.0. (Instagram @bigetronesports)

Perlu diketahui, laga seleknas IESF 2023 dipertandingkan secara online, yang berarti tiap tim bermain di markas masing-masing.

Bagi Bigetron Alpha, seleknas IESF WEC merupakan kedua kalinya tim berjuluk Robot Merah itu tampil.

Sebelumnya pada IESF WEC 2022 Bigetron Alpha harus mengubur mimpinya menjadi wakil Indonesia lantaran kalah dengan EVOS Legends dengan skor 2-0.

Kini, dengan berbeda roster dengan yang dulu Bigetron Alpha siap untuk balas dendam.

Bergabungnya Calvin "Vyn", Dicky "Saken" Cahyana dan Kenneth "Super Ken" Marcello pada tahun 2023 ini membuat Bigetron Alpha semakin kuat.

Terbukti dengan berhasil menjuarai ajang H3RO Esports 4.0 yang merupakan turnamen pramusim sebelum berlangsungnya MPL ID S12 dengan mengalahkan AURA Fire dengan skor 4-3 pada laga final, Minggu (25/6/2023).

Kemudian juga berhasil mengalahkan EVOS Legends di seleknas IESF WEC 2023 pada babak final upper bracket dengan skor 2-0, Senin (26/6/2023).

IESF WEC adalah turnamen tahunan berskala global yang diselenggarakan oleh IESF atau induk organisasi eSports dunia.

Nantinya dalam ajang IESF WEC 2023, selain Mobile Legends ada pula game lainnya yang dipertandingkan seperti CS:GO, Dota 2, e-Football, Tekken 7 dan PUBG Mobile.