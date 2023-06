Jadwal WSL Season 7 Pekan Pertama: Momentum Bigetron Era Juara Kelima Kalinya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah jadwal lengkap Woman Star League Season 7 (WSL S7) pekan pertama.

Diketahui, turnamen Mobile Legends untuk kategori wanita tersebut dijadwalkan berlangsung selama satu bulan atau lebih tepatnya mulai tanggal 30 Juni - 30 Juli 2023.

Pada pekan pertama ini terdapat sembilan laga menarik yang terbagi menjadi tiga hari, atau tiap harinya akan ada tiga match.

Sementara laga WSL S7 pekan pertama dimulai dari tanggal 30 Juni - 2 Juli 2023.

Sang juara bertahan selama empat kalinya secara beruntun sejak Season 3 yakni Bigetron Era berpeluang untuk dapat mempertahankan mahkotanya.

Bigetron Era berhasil menjuarai Woman Star League (WSL) Season 6. (Kolase Tribunnews - Instagram @bigetronesports)

Baca juga: Turnamen Mobile Legends Putri WSL Season 7 Dimulai 30 Juni, Ini Daftar Roster Lengkapnya

Sebab, jika menilik dari Season 3 untuk roster Bigetron Era tak mengalami perubahan yang signifikan.

Hanya saja kali ini pada Season 7 terdapat salah satu brand ambassador-nya yang ikut kedalam roster yakni Valezka.

Layak dinanti debut dari Valezka di Bigetron Era apakah ikut tampil memeriahkan ajang WSL Season 7.

Sementara seluruh keseruan turnamen WSL S7 dapat anda saksikan secara gratis melalui kanal YouTube @wslofficial.

Jadwal WSL Season 7 Pekan Pertama

Jumat, 30 Juni 2023

Pukul 14.00 WIB - Kraken Gwyn vs MBR Delphyne

Pukul 16.00 WIB - Dewa United Eve vs Kagendra

Pukul 18.00 WIB - RRQ Mika vs Jordan Esports

Sabtu, 1 Juli 2023

Pukul 14.00 WIB - Dewa United Eve vs Bigetron Era

Pukul 16.00 WIB - Kagendra vs Kraken Gwyn

Pukul 18.00 WIB - GPX Basreng vs Tiger Wong Seiren