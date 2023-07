Jadwal WSL Season 7 Pekan Kedua: Bigetron Era Main Tiga Kali, Ada Duel Panas GPX vs RRQ Mika

Logo turnamen Mobile Legends WSL. Jadwal WSL Season 7 pekan kedua yang dimulai tanggal 7 - 9 Juli 2023. Bigetron Era main sebanyak 3 kali, ada duel panas GPX Basreng vs MBR Delphyne.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal turnamen Mobile Legends wanita Woman Star League (WSL) Season 7 yang telah memasuki pekan kedua.

Diketahui, jadwal WSL Season 7 pekan kedua akan dimulai pada tanggal 7 - 9 Juli 2023.

Tiap harinya akan ada tiga laga menarik yang patut untuk ditonton oleh para pecinta skema kompetitif Mobile Legends.

Baca juga: Update Klasemen WSL Season 7 Pekan Pertama, Bigetron Era dan RRQ Mika Saling Sikut di Puncak

Sementara itu, laga perdana pekan kedua akan dibuka duel tim baru di WSL yaitu Jordan Esports melawan tim besutan Baim Wong, Tiger Wong Seiren.

Bagi Tiger Wong Seiren sendiri yang kini menduduki dasar klasemen, pada pekan kedua kali ini tim besutan Baim Wong tersebut wajib bangkit jika ingin lolos ke babak playoff.

Namun pada pekan kedua kali ini Tiger Wong Seiren harus berhadapan dengan tim juara bertahan, Bigetron Era.

Sedangkan Bigetron Era sendiri memainkan tiga laga pada pekan kedua kali ini.

Selain melawan Tiger Wong Seiren, Bigetron Era juga akan meladeni perlawanan Kraken Gwyn dan Kagendra.

Sementara itu, pada pekan kedua WSL Season 7 kali ini terdapat duel panas antara GPX Basreng vs RRQ Mika.

Duel tersebut mengingatkan kembali pertarungan panas pada babak final kulifikasi menuju turnamen H3RO Esports 4.0 yang dimenangkan oleh GPX Basreng dengan skor 3-0 pada tanggal 28 Mei 2023.

Selain itu, GPX Basreng juga akan meladeni perlawanan dari MBR Delphyne.

Bigetron Era berhasil menjuarai Woman Star League (WSL) Season 6. (Kolase Tribunnews - Instagram @bigetronesports)

Sebagai catatan, seluruh pertandingan Regular Season itu atau fase grup dijadwalkan menggunakan sistem Best of Three (Bo3).

Sedangkan untuk WSL Season 7 kali ini telah resmi menggunakan format pertandingan Globan Ban.

Di dalam sistem global ban mempunyai aturan terhadap hero yang akan dimainkan.