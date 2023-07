Jadwal Play-off VCT Ascension Pasific 2023, BOOM Esports Tantang Wakil Australia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal play-off turnamen Valorant Champions Tour (VCT) Ascension Pasific 2023.

Diketahui, turnamen VCT Ascension Pasific 2023 telah menyelesaikan serangkaian babak fase grup.

Telah terpilih enam tim terbaik yang lolos yang terdiri dari dua grup.

Enam tim tersebut adalah Naos Esports, BOOM Esports, Fancy United, Bleed Esports, SCARZ dan Bonkers.

Babak playoff sendiri dijadwalkan digelar selama dua hari atau lebih tepatnya mulai tanggal 7 - 9 Juli 2023.

Klasemen akhir babak fase grup di VCT Ascension Pasific 2023.

Baca juga: Jadwal Lengkap Valorant Challengers Ascension Pasific 2023, BOOM Esports Berada di Grup Alpha

Sementara itu, satu-satunya wakil Indonesia yakni BOOM Esports lolos ke babak playoff secara dramatis.

Meski lolos sebagai runner-up Grup Alpha, BOOM Esports hanya unggul dari segi rounds kontra Fancy United dan Xerxia.

Diketahui, Baik BOOM Esports, Fancy United dan Xerxia sama-sama mengemas dua kemenangan dan dua kekalahan.

Namun BOOM Esports tercatat unggul dari segi rounds dengan torehan menang enam kali dan kalah sebanyak lima kali.

Sedangkan Fancy United yang mengikuti jejak BOOM Esports yang lolos mengemas lima kemenangan dan mengalami kekalahan sebanyak empat rounds.

Naas bagi Xerxia, tim asal Thailand tersebut mengemas lima kemenangan dan menelan enam kekalahan.

Bahkan kekalahan Xerxia di laga pamungkas fase grup kala itu berhadapan dengan BOOM Esports dengan skor 2-1, Senin (3/7/2023) malam WIB.

BOOM Esports yang lolos ke playoff kali ini akan menantang perwakilan dari Australia, Bonkers.

Sama dengan babak fase grup, pada playoff nanti seluruh tim akan menggunakan sistem Best of Three (Bo3).