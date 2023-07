Jadwal WSL Season 7 Hari Ini, Tiger Wong Seiren Tantang Bigetron Era, GPX Basreng Lawan RRQ Mika

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal turnamen Mobile Legends edisi wanita bernama Woman Star League (WSL) Season 7 pada pekan kedua hari kedua, Sabtu (8/7/2023) hari ini.

Sebanyak tiga laga menarik akan menemani para pecinta skema kompetitif Mobile Legends di akhir pekan.

Laga perdana hari ini dibuka dengan duel tim papan bawah Kraken Gwyn vs Jordan Esports.

Kedua tim sama-sama belum memetik satu pun kemenangan pada ajang WSL Season 7. Maka dari itu, satu kemenangan sangatlah berarti demi mendapatkan poin perdana.

Kemudian laga kedua hari ini sang juara bertahan empat kali berturut-turut yakni Bigetron Era akan meladeni perlawanan dari tim besutan Baim Wong, Tiger Wong Seiren.

Bigetron Era berhasil menjuarai Woman Star League (WSL) Season 6. (Kolase Tribunnews - Instagram @bigetronesports)

Lalu, laga terakhir pada hari ini ditutup dengan duel panas antara GPX Basreng dan RRQ Mika.

Diprediksi jalannya laga antara GPX Basreng vs RRQ Mika bakal berjalan alot. Sebab, kedua tim sama-sama kuat.

GPX Basreng sendiri sempat finis menjadi runner-up pada WSL Season 4 dan MWI 20022.

Sedangkan RRQ Mika merupakan tim langganan runner-up WSL sebanyak tiga kali atau lebih tepatnya pada Season 2,3 dan 5.

Diketahui, semua laga tersebut tergabung dalam Regular Season atau fase grup.

Babak fase grup sendiri dijadwalkan bermain mulai tanggal 30 Juni - 23 Juli 2023 yang diikuti oleh sembilan tim.

Sembilan tim tersebut meliputi Bigetron Era, Dewa United Eve, RRQ Mika, GPX Basreng, Kagendra, Jordan Esports, Tiger Wong Seiren, Kraken Gwyn dan MBR Delphyne.

Sementara untuk sistem pertandingan babak fase grup dijadwalkan memakai Best of Three (Bo3).

Dari sembilan tim tersebut akan diambil enam tim terbaik yang akan bermain di babak playoff.