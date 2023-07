Jadwal MDL ID Season 8 Hari Ini: Bigetron Beta Tantang Alter Ego X, RRQ Sena Lawan Yasbih Esports

Jadwal turnamen Mobile Legends MDL ID Season 8 pekan pertama. Jadwal turnamen MDL ID S8 dalam lanjutan hari ketiga pekan pertama, Rabu (12/7/2023) hari ini, langsung dibuka duel panas Bigetron vs Alter Ego.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal turnamen Mobile Legends Development League Indonesia Season 8 (MDL ID S8) dalam lanjutan hari ketiga pekan pertama, Rabu (12/7/2023) hari ini.

Sebanyak empat laga akan menemani para pecinta skema kompetitif Mobile Legends.

Duel pembuka hari ini langsung menyuguhkan pertarungan sengit antara Bigetron Beta melawan Alter Ego X.

Lalu, laga kedua hari ini mempertemukan KING Esports melawan Rebellion Sinai.

Kemudian tak kala seru lainnya tersaji pada pertandingan ketiga pada hari ini saat mempertemukan Yasbih Esports melawan RRQ Sena.

Jadwal turnamen Mobile Legends MDL ID Season 8 pekan pertama. (Instagram @mdl.indonesia)

Baik Yasbih Esports dan RRQ Sena sama-sama telah mengemas satu kemenangan pada pekan pertama di MDL ID S8.

Kemenangan Yasbih Esports didapatinya pada hari Selasa (11/7/2023) saat tundukkan ONIC Prodigy dengan skor 2-0.

Pada hari yang sama juga RRQ Sena berhasil meraih kemenangannya kontra KINGS Esports dengan skor 2-0.

Sementara laga terakhir hari ini ditutup dengan laga Bossque melawan ONIC Prodigy.

Semua laga tersebut dimainkan pada babak Regular Season atau fase grup.

Pada babak Regular Season seluruh laga dijadwalkan menggunakan sistem Best of Three (Bo3).

Sama dengan musim sebelumnya, MDL ID S8 bakal menggunakan format global ban.

Di dalam sistem global ban mempunyai aturan terhadap hero yang akan dimainkan.

Nantinya dalam satu pertandingan, setiap tim tidak diperbolehkan memilih hero yang mereka gunakan di babak sebelumnya.