Kompetisi IFeL SEAChampionship 2023 Gunakan Format Anyar: Indonesia Bersaing dengan 7 Negara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kompetisi e-football se-Asia Tenggara, IFel SEA Championship 2023 siap digelar di Indonesia pada 13-16 Juli 2023 di Poin Arena, Jakarta.

Kompetisi IFeL SEA Championship 2023 ini akan diikuti delapan negara; Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Thailand.

“Ini langkah awal kami untuk buat kompetisi internasional nanti ke depannya kami akan bikin event world Championship,” kata CEO IFel, Putra Sutopo sesuai konferensi pers di Poin Arena, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Soal format pertandingan pada kompetisi kali ini dikatakan CEO IFel, Putra Sutopo menggunakan format anyar.

IFel SEA Championship 2023 akan menjadi dua babak yakni group stage dan knockout stage. Di grup stage delapan negara ini akan tergabung dalam satu grup dengan sistem round robin.

Untuk di knockout stage akan menggunakan format best of three. Jadi jika pertandingan dilanjutkan sampai match ketiga akan ada toss coin untuk menunjuk negara yang akan memilih platform yang akan dimainkan di matcha ketiga baik console ataupun mobile.

“Kami ikuti aturan dari KONAMI kami hanya diperbolehkan menggunakan klub yang berlisensi. Jadi klub-klub yang bekerjasama dengan KONAMI Itu yang akan kami gunakan dari para peserta. Kalau formatnya kami juga ikuti format mobile kami masukan ke dalam kompetisi karena sebelumnya hanya konsol,” terang Putra Sutopo.

Untuk wakil dari Indonesia ada Puspamba Ibrahim dan Dennis Bernard Khu.

Mereka diambil dari pemenang IFel Liga 1 dan dari kualifikasi yang diadakan sebelumnya.

IFeL SEA Championship ini memperebutkan sebuah trophy dan hadiah puluhan juta rupiah. Selain itu para pemenang nantinya akan mewakili Asia Tenggara untuk berlaga di IFel Asia Championship 2023.

“Untuk hadiahnya itu karena ini baru pertama jadi Rp 75 juta, dan rencananya yang menang dari Southeast Asia akan mewakili ke Asia dan pemenang Asia itu melaju ke kejuaraan dunia dan kita akan buat kejuaraan dunia edisi IFel,” pungkasnya.