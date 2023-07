Jadwal MPL ID Season 12 Pekan Kedua: Konsistensi RRQ Diuji, Momentum Kebangkitan ONIC Esports

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal turnamen Mobile Legends Professional League Season 12 (MPL ID S12) yang akan memasuki pekan kedua.

Diketahui, pekan kedua MPL ID S12 digelar pada tanggal 27-30 Juli 2023.

Pada pekan pertama dan kedua tampaknya mengalami jeda yang cukup lama.

Hal tersebut karena pada tanggal 17-23 Juli 2023 beberapa tim MPL ID S12 akan melakoni turnamen Snapdragron Pro Series 2023 babak Challenge Finals.

Sementara tim MPL ID S12 yang berhasil lolos ke Challenge Finals Snapdragon Pro Series 2023 adalah AURA Fire, Bigetron Alpha, EVOS Legends, ONIC Esports.

MPL ID Season 9 dimulai 13 Juli 2023 mendatang, inilah daftar lengkap roster 9 tim Mobile Legends yang mengikuti kompetisi tersebut. (Tangkapan layar laman Liquipedia)

Kembali ke jadwal MPL ID S12, konsistensi dari RRQ yang berhasil tampil impresif pekan pertama akan kembali diuji pada pekan kedua kali ini.

Diketahui, RRQ dijadwalkan akan melawan tim unggulan MPL ID S12 seperti EVOS Legends dan Bigetron Alpha.

Sementara sang juara bertahan MPL ID dan MSC 2023, ONIC Esports yang tampil kurang memuaskan pada pekan pertama, kini pada pekan kedua siap untuk menuntaskan dahaganya.

Diketahui, ONIC Esports yang nangkring di posisi keempat dengan hanya meraih satu kemenangan.

Pada pekan kedua kali ini, ONIC Esports bertemu dengan tim di atas kertas lebih diunggulkan menang.

Tercatat, ONIC Esports bermain sebanyak dua kali pada pekan kedua melawan Alter Ego dan Dewa United Esports.

Sebagai catatan, semua laga tersebut dimainkan pada babak Regular Season atau fase grup dengan sistem Best of Three (Bo3).

Sementara babak Regular Season sendiri dijadwalkan mulai tanggal 13 Juli - 24 September 2023. Yang berarti Regular Season dimainkan selama delapan minggu sendiri lamanya.

Sedangkan untuk babak Playoff dimainkan pada tanggal 11-15 Oktober 2023.