Jadwal MPL ID S12 Hari Ini: Laga Perdana EVOS Legends, ONIC Esports Bidik Kemenangan Ketiga

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal turnamen Mobile Legends Professional League Indonesia Season 12 (MPL ID S12) hari ini, Jumat (28/7/2023).

Sebanyak dua laga bakal tersaji pada duel hari ini atau lebih tepatnya pada pekan kedua hari kedua di MPL ID S12.

Laga perdana hari ini bakal dibuka duel seru antara EVOS Legends vs Geek Fam ID.

Diketahui, laga melawan Geek Fam ID tersebut merupakan laga perdana EVOS Legends di MPL ID S12.

Sebab, pada pekan pertama lalu EVOS Legends tak dijadwalkan bermain.

Sementara laga kedua hari ini atau penutup bakal menyuguhkan duel sengit antara Dewa United vs ONIC Esports.

Baik Dewa United dan ONIC Esports sama-sama mengemas dua kemenangan dan satu kali kekalahan dan saling sikut di posisi keempat dan ketiga.

Di atas kertas ONIC Esports lebih diunggulkan menang. Sebab, tim berjuluk Landak Kuning itu merupakan juara bertahan MPL ID serta baru saja memenangi turnamen Snapdragon Pro Series 2023 pada minggu lalu.

Sebagai catatan, dua laga seru itu dimainkan pada babak Regular Season atau fase grup dan dimainkan secara offline di MPL Arena, Tanjung Duren, Jakarta.

Sementara untuk sistem pertandingan babak fase grup dijadwalkan menggunakan Best of Three (Bo3).

Diketahui, turnamen MPL ID S12 akan mulai dipertandingkan pada tanggal 13 Juli - 15 Oktober 2023 yang dibagi menjadi dua kategori.

Dua kategori tersebut adalah babak Regular Season dan Playoff.

Sementara babak Regular Season sendiri dijadwalkan mulai tanggal 13 Juli - 24 September 2023. Yang berarti Regular Season dimainkan selama delapan minggu sendiri lamanya.

Sedangkan babak playoff dimainkan pada tanggal 11-15 Oktober 2023.