Kumpulkan Pemain E-Sport Asia Tenggara, Turnamen Throne of Power 2023 Digelar Hingga 10 September

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Revelation: Infinite Journey mengadakan turnamen Throne of Power 2023 berlangsung dari 1 Agustus hingga 10 September 2023.

Turnamen Throne of Power 2023 hadir dengan sistem unbalanced mode yang tidak kalah seru dari Blaze of Glory 2023.

“Berangkat dari keberhasilan Blaze of Glory 2023, kami dengan bangga mengumumkan hadirnya kembali ajang pertandingan yang tak kalah kompetitif, melalui Throne of Power 2023,” tulis keterangan tim Revelation VNGGames, Rabu (2/8/2023).

“Selain menjadi ajang berkumpulnya komunitas pemain dari Asia tenggara, turnamen ini menjadi kesempatan bagi pemain untuk membuat tim yang solid untuk mewakili negaranya masing-masing dan menaklukkan tantangan baru di panggung regional,” lanjutnya.

Antusiasme serta keberhasilan dari Blaze of Glory 2023 | SEA Tournament berhasil membuat era baru untuk E-sport dalam dunia massively multiplayer online role-playing game (MMORPG).

Setelah pertunjukkan hebat dari Tim Lemon pada 30 Juli 2023 lalu, tim Revelation: Infinite Journey kembali membawa event-event yang tak kalah seru.



Masih berskala regional, turnamen Throne of Power 2023 hadir sebagai salah satu turnamen kompetitif dengan sistem unbalanced mode, sangat cocok bagi mereka yang mau menunjukkan kekuatan sebenernya kepada seluruh pemain Asia Tenggara.

Sekadar informasi, sistem unbalanced mode ini untuk pertama kalinya digunakan sepanjang sejarah turnamen game Revelation: Infinite Journey.

Berbeda dengan sistem balanced yang dipakai dalam turnamen Blaze of Glory 2023, sistem unbalanced mode menuntut seberapa lihai pemain dalam memaksimalkan kemampuan dalam bermain, penggunaan item dan pet, serta cara berpikir yang strategis.



Turnamen Throne of Powers 2023 memiliki beberapa fase dan babak penyisihan seperti fase Registrasi dan Penyisihan yang akan berlangsung pada 1 - 24 Agustus 2023, fase Group Stage yang akan berlangsung pada 31 Agustus - 3 September 2023, dan fase Knockout Stage yang akan berlangsung pada 9 - 10 September.

Masing-masing fase akan memiliki sistem yang sama, yaitu unbalanced mode, dimana para pemain dapat menunjukkan kekuatan asli dari karakter yang dimainkan. Turnamen Throne of Powers 2023 menggunakan format permainan 5 VS 5 dengan peraturan tidak boleh ada lebih dari 2 anggota dengan kelas yang sama.



Pemenang dari “Throne of Power 2023” akan mendapatkan title eksklusif serta berbagai hadiah eksklusif lainnya termasuk Divine Jade, Kostum Reverie of Victors, Patung in-game, dan masih banyak hadiah item lainnya.



“Kami yakin bahwa Turnamen Throne of Power 2023 akan membuka peluang luas bagi pemain Elite dan seluruh peserta untuk berpartisipasi dalam pertarungan kompetitif eksklusif milik Revelation: Infinite Journey. Di sini, kerjasama tim sangatlah vital untuk meraih kemenangan mutlak dalam turnamen ini, menuntut koordinasi yang solid di antara anggota. Selamat mencoba!,” tutup tim Revelation VNGGames.