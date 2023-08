Jadwal MPL ID S12 Hari Ini 5 Agustus: Geek Fam Tantang RRQ, EVOS Legends Lawan ONIC Esports

Footage para pemain turnamen Mobile Legends MPL ID Season 12. Jadwal MPL ID Season 12 hari ini dalam lanjutan pekan ketiga hari ketiga, Sabtu (5/8/2023). Duel panas ONIC vs EVOS Legends jadi laga penutup.

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal turnamen Mobile Legends Professional League Indonesia Season 12 (MPL ID S12) hari ini, Sabtu (5/8/2023).

Tiga laga seru dan layak untuk ditonton bakal menemanimu di hari weekend.

Laga pertama MPL ID S12 dalam lanjutan pekan ketiga hari ketiga ini mempertemukan Rebellion Zion vs Bigetron Alpha.

Bagi Bigetron Alpha kemenangan bakal jadi harga mati demi mengamankan slot menuju babak Playoff.

Sebelumnya pada pekan ketiga hari pertama, Bigetron Alpha dipaksa bertekuk lutut atas AURA Fire dengan skor telak 2-0. Dengan kekalahan itu membuatnya turun satu tangga ke peringkat empat.

Baca juga: Jadwal Lengkap MPL ID S12, Momentum RRQ Putuskan Dominasi ONIC Esports

Sementara itu laga kedua hari ini mempertemukan tim yang lagi di atas angin, RRQ kontra Geek Fam ID.

Ya, RRQ belum sekalipun menelan kekalahan di MPL ID S12 dengan raihan lima kemenangan.

Kemudian, laga hari ini ditutup dengan duel panas antara pemenang MPL ID S11, ONIC Esports dengan peraih M1 World Championship, EVOS Legends.

Sebagai catatan, seluruh duel MPL ID S12 tersebut tergabung dalam babak Regular Season dengan menggunakan sistem Best of Three (Bo3).

Sementara itu, untuk dua wakil yang berhasil menyentuh babak Grand Final, dipastikan dua tim itu bakal mewakili Indonesia di ajang M5 World Champioship yang digelar di Filipina.

MPL ID S12 kali ini tampak berbeda dengan gelaran musim sebelumnya.

Sebab, ada satu tim anyar yang bakal menghiasi gelaran MPL ID S12 yakni Dewa United.

Meski terbilang baru, Dewa United tak bisa dianggap remeh. Sebab, Dewa United hingga pekan ketiga ini telah mengemas tiga kemenangan dan tiga kekalahan.

Jadwal MPL ID S12 Pekan Ketiga Hari Ketiga