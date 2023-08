Jadwal MPL ID S12 Pekan Keempat: Jalan Terjal Alter Ego Buka Puasa Kemenangan

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal Mobile Legends Professional League Indonesia Season 12 (MPL ID S12) dalam lanjutan pekan keempat.

Sama seperti pekan-pekan sebelumnya, pekan keempat nanti bakal menyuguhkan sembilan laga yang terbagi menjadi empat hari (Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu) yang dimulai pada tanggal 10 Agustus 2023.

Pekan keempat ini tampaknya bakal menjadi perjalanan yang panjang bagi Alter Ego. Sebab, tim yang beranggotakan Rekt, Celiboy, Pai, Nino, Rasy, Variety dan Udil belum juga menuai satupun kemenangan dalam lima laga terakhirnya di MPL ID S12.

Alhasil torehan itu membuat Alter Ego terpuruk di dasar klasemen.

Bahkan pada pekan keempat kali, Alter Ego bakal melawan tim-tim unggulan MPL ID seperti RRQ dan AURA Fire yang sedang top performanya bersama pemain baru yakni Aran.

Kolase foto pemain terbaru AURA Fire, Aran. (Instagram @aura.aran)

Sebelum melawan RRQ dan AURA Fire, Alter Ego terlebih dahulu bakal melawan Dewa United di laga pembuka pekan keempat MPL ID S12.

Di atas kertas Alter Ego lebih diunggulkan karena Rekt cs sudah lama melintang di MPL ID.

Bahkan pada musim sebelumnya, Alter Ego berhasil finis di urutan ketiga.

Meski begitu Dewa United juga tak bisa dianggap remeh.

Dengan memainkan beberapa pemain veteran seperti Watt dan LeoMurphy, Dewa United kini bertengger di urutan kelima MPL ID S12 dengan mengemas tiga kemenangan dan tiga kekalahan.

Sebagai catatan, semua laga tersebut dimainkan pada babak Regular Season atau fase grup dengan sistem Best of Three (Bo3).

Sementara babak Regular Season sendiri dijadwalkan mulai tanggal 13 Juli - 24 September 2023. Yang berarti Regular Season dimainkan selama delapan minggu sendiri lamanya.

Sedangkan untuk babak Playoff dimainkan pada tanggal 11-15 Oktober 2023.

Diketahui, turnamen MPL ID S12 semua laganya bakal berlangsung secara offline di MPL Arena, Tanjung Duren, Jakarta.