Jadwal MPL ID S12 Hari Ini, 20 Agustus 2023: Alter Ego vs ONIC Esports, Live di TVRI Sports

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Mobile Legends Professional League Indonesia Season 12 atau MPL ID S12 hari ini dalam lanjutan pekan kelima, Minggu (20//8/2023).

Sebanyak dua laga menarik bakal menemani para pecinta Mobile Legends Indonesia di hari wekeend kali ini.

Yang pertama, mempertemukan Rebellion Zion melawan Dewa United.

Sedangkan laga penutup hari ini terdapat duel sengit antara Alter Ego vs ONIC Esports.

Bagi Alter Ego sendiri meraih satu kemenangan di laga nanti sangatlah penting guna untuk keluar dari zona merah.

Ya, Alter Ego kini bertengger di urutan ke delapan klasemen sementara MPL ID S12.

Jika Alter Ego berhasil memetik poin penuh, bisa dipastikan Udil dkk bakal pesat ke urutan ke-5 atau 6.

Sebab, tim yang di urutan kelima hingga ketujuh baru mengemeas empat kemenangan seperti halnya Alter Ego.

Meski begitu ONIC Esports juga tak bisa dianggap remeh.

ONIC Esports bisa dikatakan tim unggulan di MPL ID S12 kali ini.

Sebab tim yang berjuluk Landak Kuning itu baru saja memenangkan gelaran MSC 2023 beberapa bulan lalu.

Tak hanya itu, ONIC Esports juga tim juara bertahan di MPL ID.

MPL ID Season 9 dimulai 13 Juli 2023 mendatang, inilah daftar lengkap roster 9 tim Mobile Legends yang mengikuti kompetisi tersebut. (Tangkapan layar laman Liquipedia)

Sementara itu, seluruh duel di atas merupakan laga yang digelar di babak Regular Season atau penyisihan grup yang diikuti oleh sembilan kontestan.

Diketahui, babak Regular Season MPL ID S12 dijadwalkan menggunakan format Best of Three (Bo3).