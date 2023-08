Bold Battle of Legends 2023: Kolaborasi LAzone.id dan RRQ Cari Pro Player Esports Masa Depan

Usai acara jumpa pers Bold Battle of Legends 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Skena esports di Tanah Air belakangan terus berkembang pesat dan dipenuhi berbagai turnamen dan kompetisi bergengsi.

Dalam waktu dekat, LAzone.id yang berkolaborasi dengan team esports Rex Regum Qeon atau RRQ, akan menggelar kejuaraan esports bertajuk Bold Battle of Legends 2023.

Bukan sekadar kompetisi biasa, Bold Battle of Legends dirancang sebagai turnamen untuk menemukan bakat-bakat muda yang berpeluang meniti karir sebagai pro player esports di masa depan.

Sebagai sarana talent scouting, most valuable player atau MVP terpilih di Bold Battle of Legends 2023 nantinya akan mendapat reward untuk menjalani trial di Team RRQ. Tak menutup kemungkinan pemain tersebut pada akhirnya akan direkrut dan bergabung dengan squad Team RRQ sebagai pro player. Sebagai turnamen kompetitif, Bold Battle of Legends juga menawarkan prize pool senilai total Rp100 juta untuk diperebutkan.

Perwakilan LAzone.id, Christian Setiawan mengatakan LAzone.id sebagai platform media yang mengkhususkan diri terhadap generasi muda, terus konsisten mendorong kemajuan dunia esports di Tanah Air.

Melalui kompetisi Bold Battle of Legends 2023, diharapkan akan bermunculan talenta-talenta muda potensial yang dapat menjadi digembleng menjadi pro player atau atlet esports yang bisa mengharumkan nama Indonesia di masa depan.

“Salah satu obyektif penting dari kejuaraan Bold Battle of Legends 2023 ini adalah melahirkan sebanyak mungkin pemain-pemain muda di bidang esports yang punya talenta dan skill istimewa. Karena itu kami menggandeng RRQ sebagai team pro dengan segudang prestasi di industri esports untuk bisa melakukan talent scouting. Sehingga diharapkan nantinya bisa membuka peluang sebesar-besarnya bagi talenta-talenta muda ini meniti karir sebagai pro player,” ungkap Christian dalam jumpa pers, Senin (21/8/2023).

Untuk mencapai tujuan tersebut, Christian menjelaskan, turnamen Bold Battle of Legends terbuka bagi para pemain dan team esports non profesional dari seluruh Indonesia. Dengan mempertandingkan cabang game Mobile Legends diharapkan turnamen ini bisa diikuti sebanyak mungkin gamers berbakat.

Proses pendaftaran atau registrasi peserta akan dibuka secara online melalui website www.lazone.id mulai tanggal 21 Agustus hingga 25 September 2023.

“Setelah masa registrasi berakhir maka turnamen akan bergulir ke tiga fase, mulai dari qualifiers, group stage dan playoffs. Semua tim yang mendaftar akan terbagi empat region, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya. Nantinya para pemenang dari masing-masing region akan melaju ke babak playoffs untuk memperebutkan gelar Juara Bold Battle of Legends. Dan di akhir turnamen akan ada 5 MVP yang berkesempatan untuk mengikuti trial dari Team RRQ,” jelas Christian.

Sementara Co-founder & CEO Team RRQ, Andrian Pauline, mengapresiasi penyelenggaraan Bold Battle of Legends sebagai upaya mendukung kemajuan cabang olahraga esports di Indonesia. Ia menyebut turnamen ini akan menjadi batu loncatan penting bagi para bakat-bakat muda yang punya impian dan cita-cita menjadi pro player esports berprestasi.

“Indonesia punya banyak sekali pemain-pemain muda berbakat di esports. Dengan adanya Bold Battle of Legends ini tentu akan semakin bagus bagi scene esports secara keseluruhan. Semoga dari sini akan lahir Lemon atau Bangxin baru yang bisa menjadi calon-calon juara Mobile Legends di masa depan dan bisa membawa bendera merah putih mewakili Indonesia di ajang resmi olahraga internasional,” ungkap Andrian Pauline.

Ia menjelaskan, Team RRQ akan memberikan reward berupa kesempatan menjalani trial kepada MVP terpilih di Bold Battle of Legends 2023. Kesempatan tersebut meliputi bertemu dan berinteraksi dengan Team RRQ, dilatih oleh coach dari Team RRQ, serta kesempatan melakukan scrims atau sparing bersama Team RRQ. Jika dinilai layak dan memenuhi kriteria, maka terbuka kemungkinan untuk direkrut menjadi member dari Team RRQ.

“Pemenang tentu akan mendapat pelatihan khusus dari RRQ, lalu juga latih tanding dengan RRQ, dan juga berhak mengikuti trial untuk masuk Team RRQ,” imbuh Andrian.

Fiel selaku Coach juga membeberkan sejumlah kriteria dan karakter player yang diincarnya melalui kejuaraan Bold Battle of Legends 2023. Pria bernama lengkap Petra Giovanni ini menyebut, selain skill bertanding di atas rata-rata dan istimewa, mental dan attitude yang baik juga menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan Team RRQ.

“Peluang peserta Bold Battle of Legends sangat terbuka untuk mereka yang sesuai dengan kriteria player yang dibutuhkan Team RRQ. Karena sekarang banyak banget pemain Mobile Legends yang jago-jago, tapi belum kelihatan. Semoga melalui Bold Battle of Legends ini Team RRQ bisa mendapatkan bibit-bibit baru,” tandas Fiel.

Jadi tunggu apa lagi, tunjukkan kemampuanmu dan raih impianmu menjadi pro player esports dengan mengikuti Bold Battle of Legends 2023. Ikuti terus informasi terbaru melalui website www.lazone.id serta akun media sosial Instagram @LAzone.id.