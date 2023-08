Ada ONIC Esports dan Kagendra, Inilah Daftar 18 Tim Liga 2 Esports Nasional 2023

TRIBUNNEWS.COM - Setelah merampungkan serangkaian laga pada Liga 3 Esports Nasional 2023 terpilihlah 18 tim terbaik yang berhasil lolos ke tahap selanjutnya atau ke Liga 2.

Sebanyak 18 tim itu tentunya berasal dari berbagai seleksi yakni jalur pro, terbuka dan yang terakhir solo.

Tampak salah satu tim dari MPL ID terlihat sukses melenggar ke Liga 2 Esports Nasional 2023 yakni ONIC Esports.

Selain ONIC Esports, terlihat juga salah satu tim yang pernah bermain di MDL ID yakni Kagendra.

Sebagai informasi, Liga 2 Esport Nasional 2023 sendiri telah memainkan minggu pertamanya yang berlangsung pada hari Jumat (25/8/2023).

Sementara itu untuk sistem pertandiannya, Liga 2 Esport Nasional 2023 akan memulai laga melalui fase liga terlebih dahulu dengan format Best of Two (Bo2) yang bermain selama lima minggu sendiri.

Mengutip dari laman Liga Esports Nasional, pertandingan yang tergabung dalam Liga 2 itu akan selesai hingga 24 September 2023.

Sayang, ONIC Esports pada minggu pertama gagal meraih poin penuh setelah ditahan imbang oleh Suber 24.

Sedangkan untuk Kagendra juga menorehkan hasil yang sama dengan ONIC Esports setelah ditahan imbang Kiseki no Sedai.

Dari 18 tim yang berlaga itu akan diambil enam tim yang bakal bermain di Liga 1 nantinya.

Namun khusus tahun ini karena pertama kali digelar, maka tidak ada sistem degradasi terlebih dahulu.

Berikut adalah tim tim yang berhak lolos ke Liga 2 Esports Nasional:

Jalur Pro

Group A: Sriwijaya (Palembang)

Group B: HFX (Pontianak)

Group C: Pajajaran (Bogor)

Group D: Onic Esports (Jakarta Selatan)

Group E: Kraken (Bekasi)

Group F: MAD Team (Bekasi)

Group G: Holy eSports (Jakarta Selatan)

Group H: Kagendra (Jakarta Selatan)