Jadwal IESF 2023 Hari Ini, 30 Agustus, Timnas Mobile Legends Indonesia Lakoni Dua Laga Penting

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal turnamen International Esports Federation (IESF) 2023 dimana Timnas Indonesia bakal melakoni dua laga penting guna mengamankan tiket ke babak play-off.

Sebelumnya, Indonesia berhasil memetik kemenangan satu poin penting setelah kalahkan Amerika Serikat dengan skor 2-1, Selasa (29/8).

Pada hari ini Rabu (30/8/2023), Indonesia dijadwalkan melawan Turki dan Kazakhstan.

Jika ingin aman setidaknya Indonesia wajib meraih satu kemenangan pada laga hari ini.

Sebagai informasi, satu grup akan diambil dua tim terbaik yang akan lolos ke babak play-off.

Di atas kertas Indonesia lebih unggul dari Turki dan Kazakhstan. Namun kedua negara itu juga tak bisa dianggap remeh.

Terlebih Turki yang pernah tampil di ajang M-Series pada seri ke-3 dan ke-4.

Bagi Indonesia sendiri yang kini diwakili Bigetron Alpha tentunya mengamban beban yang berat.

Sebab, Timnas Mobile Legends Indonesia merupakan juara bertahan di ajang IESF.

Sebelumnya, Timnas Mobile Legends Indonesia yang diwakili oleh EVOS Legends berhasil menang pada gelaran tahun lalu yang berlangsung di Bali, Indonesia.

Sementara untuk format pertandingannya bakal menggunakan sistem Best of Three (Bo3). Sedangkan pada grand final yang dijadwalkan mulai 31 Agustus - 3 September 2023 bakal menggunakan sistem Best of Five (Bo5).

Timnas Mobile Legends Indonesia menang 2-1 atas Amerika di IESF 2023. (Instagram @mpl.id.official)

Sebagai informasi, IESF WEC adalah turnamen tahunan berskala global yang diselenggarakan oleh IESF atau induk organisasi eSports dunia.

Dalam turnamen IESF WEC 2023, selain Mobile Legends ada pula game lainnya yang dipertandingkan seperti CS:GO, Dota 2, e-Football, Tekken 7 dan PUBG Mobile.

Klasemen IESF 2023 (Grup B)

Nama Tim Menang-Kalah (Match) Menang-Kalah (Rounds) 1. Indonesia 1-0 2-1 2. Kazakhstan 1-0 2-1 3. Amerika Serikat 0-1 1-2 4. Turki 0-1 1-2

Hasil Drawing Grup IESF WEC 2023

Grup A (Georgia, Mongolia, Namibia, Uni Emirates Arab (UEA)) Grup B (Indonesia,Kazakhstan, Turki, Amerika Serikat) Grup C (Brasil, Rumania, Arab Saudi, Senegal) Grup D (Kolombia, Mesir, Filipina, Ukraina)

Jadwal IESF WEC 2023 Mobile Legends (Penyisihan Grup)

Rabu, 30 Agustus 2023

14.00 WIB - Namibia vs Mongolia (Grup A)

14.00 WIB - Indonesia vs Turki (Grup B)

14.00 WIB - Rumania vs Brasil (Grup C)

16.00 WIB - Kolombia vs Filipina (Grup D)

16.00 WIB - Mongolia vs UEA (Grup A)

16.00 WIB - Turki vs Amerika Serikat (Grup B)

18.00 WIB - Brasil vs Senegal (Grup C)

18.00 WIB - Filipina vs Mesir (Grup D)

18.00 WIB - Namibia vs Georgia (Grup A)

20.00 WIB - Indonesia vs Kazakhstan (Grup B)

20.00 WIB - Rumania vs Arab Saudi (Grup C)

20.00 WIB - Kolombia vs Ukraina (Grup D)

(Tribunnews.com/Ali)