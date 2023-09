Jadwal Play-off IESF 2023 Hari Ini: Final Kepagian, Timnas Mobile Legends Indonesia vs Filipina

TRIBUNNEWS.COM - Babak Play-off International Esports Federation (IESF) 2023 dalam laga semifinal upper bracket akhirnya mempertemuan duel panas antara Timnas Mobile Legends Indonesia vs Filipina, 1 September 2023, hari ini.

Duel Timnas Mobile Legends Indonesia vs Filipina bisa dibilang 'final kepagian' sebab kedua tim merupakan kandidat terkuat menjuarai ajang IESF 2023.

Dominasi Indonesia dan Filipina di turnamen Mobile Legends kancah internasional memang tak perlu diragukan lagi.

Berbagai prestasi telah berhasil mendarat untuk kedua negara itu seperti juara M-Series hingga ajang MSC.

Sebelumnya pada perempatfinal upper bracket IESF 2023, Timnas Mobile Legends Indonesia berhasil tampil apik dengan mengalahkan Brasil dengan skor 2-0, Kamis (31/8).

Baca juga: Anggap Calon Juara, Delegasi Malaysia Puji Kesiapan Timnas Esports Indonesia di IESF 2023

Pada hari yang sama, Filipina juga berhasil melenggang ke semifinal upper bracket setelah kandaskan Uni Emirates Arab dengan skor 2-0.

Sebagai informasi, gelaran IESF adalah turnamen tahunan berskala global yang diselenggarakan oleh IESF atau induk organisasi eSports dunia.

Dalam turnamen IESF 2023, selain Mobile Legends ada pula game lainnya yang dipertandingkan seperti CS:GO, Dota 2, e-Football, Tekken 7 dan PUBG Mobile.

Sementara itu Timnas Mobile Legends Indonesia sendiri diwakili oleh Bigetron Alpha setelah keluar sebagai pemenang pada gelaran seleksi nasional (seleknas) IESF beberapa bulan lalu.

Sedangkan untuk Filipina sendiri diwakili oleh tim yang pernah menjuarai ajang M2 World Championship, AP BREN.

Meski begitu, Bigetron Alpha dalam pertemuan terakhir melawan AP BREN di turnamen Snapdragon Pro Series 2023 kemarin berhasil dimenang oleh Robot Merah (julukan Bigetron) dengan skor telak 3-0 dalam babak play-off (23/7/2023).

Bahkan pada babak fase grup Snapdragon Pro Series 2023, Bigetron Alpha juga sukses menang dengan skor 2-0 atas AP BREN (19/7/2023).

Sebagai informasi, play-off IESF 2023 dijadwalkan berlangsung selama empat hari mulai tanggal 31 Agustus - 3 September.

Sementara untuk format pertandingannya sendiri bakal menggunakan sistem Best of Three (Bo3). Sedangkan pada laga final bakal menggunakan Best of Five (Bo5).