Pecah! Rangkaian Turnamen dan Hiburan Playoff UniPin Ladies Series ID S3 Resmi Berakhir Meriah

TRIBUNNEWS.COM - Pertandingan final UniPin Ladies Series ID S3 ditutup pada Minggu (10/9) malam di Bintaro Jaya Xchange Mall, Bintaro, Tangerang Selatan. Tim-tim perempuan terbaik telah mengerahkan kemampuan mereka dengan hasil kemenangan untuk Bigetron Era.

Selama tiga hari, enam tim ladies terbaik telah bertarung untuk memperebutkan gelar juara. Pada akhirnya, BTR Era kokoh di posisi nomor satu diikuti RRQ Mika di posisi kedua dan GPX Basreng di posisi ketiga. Pada akhirnya, para jawara tidak hanya membawa gelar juara dan piala, tetapi juga mendapatkan hadiah senilai total Rp200.000.000.

Bigetron Era angkat piala setelah menang 4-1 atas RRQ Mika di grand finale UniPin Ladies Series ID Season 3.

Digelar di Bintaro Jaya Xchange Mall pada 8-10 September 2023, babak playoff ULS ID S3 diisi dengan deretan hiburan spesial bagi para pengunjung mulai dari pembukaan Tari Perang Papua, pertunjukkan sulap oleh Peter’s Magic, permainan perkusi dari Angel Percussion, serta kegiatan-kegiatan lainnya seperti kompetisi Mukbang Fried Chicken Master dan turnamen mini Tekken 7.

Coswalk Competition yang digelar di hari kedua menjadi sebuah warna baru bagi gelaran turnamen esports. Diikuti oleh lebih dari 100 cosplayers, coswalk competition ini melengkapi ULS ID S3 sebagai turnamen dengan terobosan baru yang menggabungkan antara panggung kompetitif esports dengan panggung hiburan. Tidak hanya membawakan karakter-karakter gim MLBB, para peserta juga ada yang mengenakan kostum karakter dari berbagai anime dan gim di luar MLBB.

Para cosplayers peserta Coswalk Competition berfoto bersama di panggung UniPin Ladies Series ID S3.

Di hari terakhir, diselenggarakan sebuah penganugerahan untuk para pemain dan talent yang telah bermain dan tampil di ULS ID S3. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi UniPin dan UniPin Ladies Series untuk seluruh pihak yang mendukung berjalannya turnamen ini. Adapun nama-nama KOL besar seperti Jeje Adriel, Clausiee, Inayma, Fiachuuu, dan beberapa lainnya menjadi pembaca nominasi sekaligus mengumumkan nama-nama para pemenangnya.

Pemenang diambil melalui hasil voting yang dilakukan oleh media, penggemar, dan seluruh khalayak umum dengan hasil sebagai berikut:

MVP regular season: GPX Chinchaw

Rising Star Award: MBR FancyNancy

Most Improved Player: GPX Chincaw

Best Coach: Coach G dari GPX Basreng

First Team: BTR Fumi (first team EXPlaner), BTR Vival (first team Jungler), BTR Cinny (first team Midlaner), BTR Vivian (first team Roamer), RRQ Ash (first team Goldlaner)

Best Talent: Nevinne

Selama tiga hari penuh, Bintaro Jaya Xchange Mall dipadati pengunjung dan penggemar yang memang sengaja hadir untuk mendukung tim kesayangan mereka. Area main atrium dipenuhi dengan kursi-kursi santai bean bag yang nyaman, memberi pengalaman terbaik untuk para penonton hingga akhir hari. Tampak pula balon-balon tepuk berwarna hitam dan pink khas ULS yang mendukung keriuhan penonton saat meneriakkan dukungan bagi para tim kesayangan. Begitu banyak khalayak umum yang tampak terkesima melihat pertandingan ataupun sajian hiburan yang tengah berlangsung. Ribuan pasang mata dari lantai bawah hingga atas tertuju pada ULS ID S3.

Crowd yang memadati main atrium Bintaro Jaya Xchange Mall dari lantai bawah sampai atas untuk menonton UniPin Ladies Series ID S3.

Debora Imanuella, selaku SVP dari UniPin Community menyebutkan turnamen UniPin Ladies Series ID S3 telah berlangsung dengan lancar, serta akan berusaha untuk mempersiapkan ajang kompetisi yang lebih sengit dan menantang pada turnamen-turnamen lainnya yang akan datang.

“Kami sangat bersyukur helatan UniPin Ladies Series ID S3 telah berjalan dengan baik. UniPin Ladies Series merupakan satu-satunya turnamen ladies MLBB yang diinisiasi oleh perempuan untuk perempuan. Kami terus berupaya mendukung pertumbuhan ekosistem esports di antara tim-tim perempuan di Indonesia sekaligus memberikan hiburan menarik untuk para penggemar. Kami berharap UniPin Ladies Series bisa diadakan kembali di season selanjutnya dengan animo yang lebih besar dari tahun ini. Selamat untuk BTR Era atas kemenangan yang memukau, dan terima kasih untuk RRQ Mika, GPX Basreng, MBR Delphyne, Tiger Wong Seiren, dan Kagendra yang sudah memberikan permainan yang luar biasa. Sampai bertemu di turnamen berikutnya!” ujar Debora.

Turnamen UniPin Ladies Series Season 3 terselenggara berkat dukungan dari para partner dan sponsor yaitu KDArena, Bank BCA, Advan, Sandisk, Samsung Odyssey, Biznet, Digital Alliance, TikTok, Vidio, Bintaro Jaya Xchange Mall, Fried Chicken Master, dan Goldshark; serta dukungan dari pemerintah melalui PBESI dan dari game publisher melalui MPL ID.

Seluruh tayangan pertandingan UniPin Ladies Series ID S3 dapat disaksikan secara daring melalui kanal Youtube UniPin Gaming. Informasi lain terkait berbagai aktivitas maupun kegiatan UNITY dan UniPin Ladies Series dapat diakses melalui akun instagram @unipinindonesia dan @unipinladiesseries.(*)