Senin, 12 Januari 2026
LIVE
Tribun Network
Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com
Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital
Tribun

PLN dan TNI AU Bangun Dapur 2 SPPG di Lanud Atang Sendjaja Dukung Program Gizi Sehat

PLN bersama TNI AU dan BGN meresmikan Dapur 2 SPPG di Lanud Atang Sendjaja untuk mendukung percepatan penanganan stunting.

Editor: Content Writer
zoom-inlihat foto PLN dan TNI AU Bangun Dapur 2 SPPG di Lanud Atang Sendjaja Dukung Program Gizi Sehat
Istimewa
DAPUR 2 SPPG - Peresmian Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja hasil kolaborasi PLN, Badan Gizi Nasional, dan TNI AU di Kabupaten Bogor. 

TRIBUNNEWS.COM — PT PLN (Persero) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan TNI Angkatan Udara (AU) meresmikan bantuan fasilitas Dapur 2 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Atang Sendjaja, Kabupaten Bogor, Jumat (21/11/2025). Bantuan ini menjadi bentuk dukungan PLN dalam mempercepat penanganan stunting serta pemenuhan gizi masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Pemerintah.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengapresiasi langkah PLN yang dinilai berhasil membangun kolaborasi lintas lembaga sekaligus mempercepat pembangunan fasilitas Dapur SPPG tersebut.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada para pejuang merah putih TNI AU. Apalagi membangun SPPG ini betul-betul luar biasa pengorbanannya. Dan, tentu saja atas dukungan dari PLN,” kata Dadan.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan efek domino program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN ini terhadap perputaran roda perekonomian wilayah setempat. Menurutnya, program ini telah memberikan manfaat menyeluruh mulai dari penyedia bahan baku dari sektor pertanian hingga para pekerja yang terlibat.

Baca juga: Badan Gizi Nasional Dorong Pelibatan Masyarakat untuk Jamin Pasokan Bahan Baku MBG

“Terima kasih atas program TJSL ini. Menurut saya, ini adalah salah satu bentuk TJSL yang sangat produktif, karena tidak hanya melaksanakan tugas sosial, tetapi juga turut membangun ekonomi daerah,” ucap Dadan.

Melalui Program Gizi Keluarga Sehat, PLN tidak hanya menyalurkan bantuan pembangunan Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja, tetapi juga melengkapinya dengan berbagai kebutuhan logistik, mulai dari peralatan masak, perlengkapan makan, hingga kendaraan operasional untuk pendistribusian makanan bergizi setiap harinya. Selain itu, operasional dapur ini turut melibatkan 47 tenaga kerja lokal yang telah lolos uji sertifikasi untuk memastikan kualitas pengelolaannya.

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sendjaja, Marsekal Pertama TNI Andy Ferdinand Picaulima, mengucapkan rasa syukurnya atas bantuan TJSL PLN ini. Ia menjelaskan, sebelum akhirnya diresmikan, Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja telah beroperasi selama satu bulan. Dalam periode itu, dapur ini telah menyalurkan lebih dari 3.900 porsi makanan bergizi setiap harinya untuk diberikan kepada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Angka ini merupakan bukti bahwa dapur ini tidak hanya sebuah bangunan, tetapi merupakan berkah bagi masyarakat yang ada. Kami belum berbicara tentang tenaga kerja di lingkungan ini yang sudah terserap. Jadi, kami sangat bersyukur dengan keberadaan dapur MBG, serta bantuan yang sangat luar biasa dari pihak PLN. Kami dapat menjadi cahaya bagi masyarakat yang berada di sekitar kami,” ujar Andy.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, inisiatif ini merupakan komitmen PLN dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya percepatan penanganan stunting dan peningkatan gizi masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, upaya ini akan mendorong terbentuknya ekonomi sirkular di wilayah tersebut.

“Lewat Program Gizi Keluarga Sehat, PLN bekerja sama dengan BGN dan TNI AU untuk memperluas kapasitas layanan pemenuhan gizi dengan membangun Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja. Kita membangun ekonomi sirkular, petani lokal memasok bahan baku, peternak terlibat, warga membantu pengelolaan sampah dapur. Semuanya bergerak dalam satu ekosistem yang berkelanjutan," ujar Darmawan.

Darmawan melanjutkan, hadirnya Dapur SPPG tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat, bukan hanya bagi warga sekitar, namun juga masyarakat luas lewat program yang dijalankan secara berkelanjutan.

“PLN hadir bukan hanya untuk menerangi, tetapi juga menghidupkan. Mari kita rawat ekosistem ini bersama, agar program ini tidak berhenti di dapur semata, melainkan menjadi gerakan yang mampu menekan stunting, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat masa depan Indonesia,” pungkas Darmawan.

Baca juga: Pakar Gizi: Longgarnya Aturan Kental Manis Ancam Kesehatan Balita 

Seleb

Eva Manurung Ungkap Reaksi Dewi Perssik saat Akan Dijodohkan dengan Virgoun

Nasional

Populer Nasional: Kenaikan Pangkat Rizki Juniansyah Disorot - Pelapor Pandji Bukan Bagian NU

Super Skor

Konsisten Sumbang Gol di Final Piala Super Spanyol, Lewandowski Pamer Tambah Gelar Lagi

Tags
Kolaborasi PLN dan TNI
Lanud Atang Sendjaja
Program Gizi
Topik Terkait
ilustrasi-tni23.jpg
Anggota TNI AU Pukul Mertuanya dengan Helm hingga Berdarah, Diduga Ingin Culik Anak
oknum-tni-21.jpg
Viral Anggota TNI AU Pukul Mertua: Berikut Dugaan Penyebab Kejadian hingga Nasib sang Prajurit
ilustrasi-tni23.jpg
Penjelasan TNI AU Terkait Oknum Anggota Lanud Atang Sendjaja Bogor Aniaya Warga
kepala-dinas-penerangan-tni-au-marsmavv.jpg
TNI AU Amankan dan Periksa Seorang Tamtama Lanud Atang Sendjaja yang Diduga Lakukan Kekerasan
ksau-marsekal-tni-fadjar-prasetyo-84.jpg
KSAU Tinjau Kejurnas Terjun Payung Hingga Posko Logistik Gempa Cianjur di Lanud Atang Sendjaja
Rekomendasi untuk Anda
Video Pilihan
Detik-detik Siswi SD Lawan Maling yang Curi HP di Medan, Sampai Terseret Motor 20 Meter
Detik-detik Siswi SD Lawan Maling yang Curi HP di Medan, Sampai Terseret Motor 20 Meter

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan