Hadirkan SPKLU Center Pertama di Yogyakarta, PLN Kembali Beri Kemudahan bagi Pengguna EV

SPKLU CENTER YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) kembali memberikan kemudahan bagi para pengguna kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dengan meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Center di Kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (6/11/2025). SPKLU Center merupakan pusat pengisian daya kendaraan listrik berskala besar yang memiliki sedikitnya 10 konektor charger.

SPKLU Center merupakan pusat pengisian daya kendaraan listrik berskala besar yang memiliki sedikitnya 10 konektor charger. Infrastruktur ini dibangun di lokasi strategis dan dilengkapi dengan fasilitas serta pengelolaan terpadu untuk meningkatkan kenyamanan pengguna EV.

Untuk SPKLU Center di Kantor UP3 Yogyakarta, terdiri dari delapan unit ultra fast charger dengan total 16 konektor, satu unit standard charger dengan satu konektor, dan satu unit SPKLU roda dua dengan 6 konektor. Fasilitas ini juga didukung oleh ruang tunggu modern (lounge) guna memberikan kenyamanan bagi pengguna kendaraan listrik.

Langkah strategis ini pun diapresiasi oleh Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tri Saktiyana, menurutnya kehadiran SPKLU Center ini penting dalam memperkuat infrastruktur kendaraan listrik di Yogyakarta, mengingat jumlah penggunanya terus meningkat seiring waktu.

“Pemerintah Daerah DIY menyambut baik inisiatif PLN yang selaras dengan semangat Smart Province. Kehadiran SPKLU Center ini memperkuat infrastruktur pendukung mobilitas hijau di Yogyakarta,” ujar Tri.

Guru Besar Teknik Elektro Universitas Gajah Mada, Tumiran yang turut hadir saat peresmian, menilai pengoperasian SPKLU Center ini menjadi bagian integral dalam upaya akselerasi transisi energi nasional.

“SPKLU Center Yogyakarta merupakan fondasi dari Smart Grid City yang mengintegrasikan energi terbarukan, digitalisasi, dan mobilitas listrik. Ini bukan sekadar fasilitas, tetapi simbol perubahan menuju energi bersih berbasis teknologi,” ucap Tumiran.

Sementara itu, Direktur Distribusi PLN, Arsyadany G. Akmalaputri menuturkan bahwa pembangunan SPKLU Center akan terus digenjot demi memastikan pelanggan EV memperoleh pelayanan maksimal untuk kendaraan listriknya.

Hal ini selaras dengan instruksi pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang percepatan penyediaan infrastruktur kendaraan listrik sebagai salah satu langkah akselerasi transisi energi menuju Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat.

“SPKLU Center ini menjadi simbol keseriusan PLN dalam membangun masa depan transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. Dengan hadirnya fasilitas ini, Yogyakarta makin siap menjadi model kota rendah emisi di Indonesia,” ujar Arsyadany.

Arsyadany menjabarkan, hingga November 2025, PLN bersama mitra strategis telah mengoperasikan lebih dari 4.400 unit SPKLU di 2.700 lokasi di seluruh Indonesia, termasuk 308 unit EV Charger di 198 titik di wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan DIY.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY, Bramantyo Anggun Pambudi menyampaikan bahwa selain mendukung ekosistem EV, inisiatif ini diharapkan dapat mendorong sektor pariwisata serta industri kreatif di Yogyakarta yang kini mulai beradaptasi dengan konsep rendah emisi.

“Yogyakarta mencatat intensitas transaksi pengisian kendaraan listrik tertinggi di Jateng–DIY, dengan peningkatan transaksi mencapai 344 persen dibanding tahun lalu. Ini menunjukkan masyarakat semakin siap beralih ke kendaraan listrik, dan PLN hadir memastikan infrastrukturnya,” tutup Bramantyo.

