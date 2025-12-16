PLN Sambungkan Listrik Gratis untuk 93 KK Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu

SAMBUNGAN LISTRIK GRATIS - PLN melalui program TJSL menyambungkan listrik gratis untuk 93 KK dan 7 fasilitas umum di Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu, mendukung pemulihan warga pascabencana rob.

TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 93 Kepala Keluarga (KK) di Kampung Nelayan Sejahtera, Desa Eretan Kulon, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kini dapat menempati hunian relokasi dengan lebih nyaman setelah menerima instalasi dan penyambungan listrik gratis dari PT PLN (Persero).

Hadirnya listrik menjadi titik awal kebangkitan warga nelayan yang sebelumnya terdampak banjir rob. Selain rumah tinggal, PLN juga menyambungkan listrik ke tujuh fasilitas umum di kawasan relokasi tersebut.

Program ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN yang dilaksanakan melalui anak usaha PLN Electricity Services (PLN ES) sebagai dukungan pemulihan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir.

Salah satu warga, Siti Maesaro (32), mengaku sangat bersyukur atas bantuan listrik gratis tersebut. Menurutnya, listrik bukan sekadar fasilitas, tetapi menjadi awal kehidupan baru bagi keluarganya.

“Terima kasih PLN atas sambungan listrik gratis ini. Kami sangat terbantu. Ini bukan hanya penerangan, tapi awal kehidupan baru bagi kami,” ujarnya haru.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengapresiasi kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu. Ia menilai program ini dapat menjadi percontohan nasional bagi wilayah pesisir terdampak bencana.

“Ini bukti nyata kolaborasi pemerintah, Baznas, dan BUMN seperti PLN Group dalam menghadirkan solusi permanen bagi masyarakat terdampak. Listrik ini adalah cahaya harapan,” kata Saifullah saat peresmian kawasan tersebut.

Apresiasi serupa disampaikan Bupati Indramayu Lucky Hakim. Ia menyebut sambungan listrik gratis menjawab kebutuhan vital warga nelayan untuk memulai kehidupan baru di hunian layak.

“Dukungan ini memastikan warga bisa bangkit kembali. Kami berharap PLN terus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Indramayu,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa program ini sejalan dengan komitmen PLN mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan nasional.

“Akses listrik akan menunjang aktivitas harian warga, pendidikan anak-anak, hingga mendorong kegiatan ekonomi dan sosial di lingkungan baru,” ujarnya.

Direktur Utama PLN Electricity Services, Susiana Mutia, menambahkan bahwa kolaborasi lintas pihak menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Sebanyak 93 rumah dan 7 fasilitas umum kini memiliki akses listrik yang aman. Ini wujud nyata kontribusi PLN Group dalam membantu pemulihan masyarakat terdampak abrasi,” tutup Susiana.

