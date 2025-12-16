Bertahan dalam Gelap Bertahun-tahun, Warga Aek Horsik Tapanuli Tengah Akhirnya Nikmati Listrik

BERBAGI CAHAYA - PLN melalui program Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan menyambungkan listrik gratis untuk 31 keluarga prasejahtera di Tapanuli Tengah, menghadirkan terang dan harapan baru di peringatan HLN ke-80.

TRIBUNNEWS.COM – Malam di Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, terasa berbeda dari biasanya. Kilau lampu mulai menyala dari rumah-rumah sederhana yang selama bertahun-tahun hanya diterangi temaram lampu minyak.

Melalui program penyambungan listrik gratis “Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan”, PT PLN (Persero) menyalurkan listrik kepada 31 keluarga prasejahtera di wilayah tersebut. Program ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80.

Salah satu penerima manfaat, Marluga Marbun, warga Desa Aek Horsik, tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Selama bertahun-tahun, petani bayam dan kangkung itu bersama istri dan tiga anaknya hidup tanpa aliran listrik.

“Selama ini rumah kami gelap, kalau malam hanya pakai lampu minyak. Untuk beraktivitas saja kami kesulitan,” ujar Marluga dengan mata berkaca-kaca.

Kini, cahaya bohlam menerangi rumahnya. Ia mengaku listrik membawa perubahan besar bagi kehidupan keluarganya, terutama untuk mendukung aktivitas anak-anaknya.

“Sekarang anak-anak bisa belajar malam hari, kami juga bisa beraktivitas lebih lama. Sangat membantu sekali. Terima kasih PLN,” ucapnya.

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu turut mengapresiasi kehadiran PLN yang menjangkau hingga pelosok desa. Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada PLN. Kehadiran listrik bukan hanya menerangi rumah, tetapi juga masa depan masyarakat,” katanya.

Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Edwin Nugraha Putra menjelaskan, program ini berasal dari kepedulian insan PLN di seluruh Indonesia yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu masyarakat prasejahtera.

“Kami melihat masih ada saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik. Dengan gotong royong pegawai PLN, kami berupaya membantu agar anak-anak bisa belajar, orang tua lebih produktif, dan ekonomi keluarga meningkat,” ujar Edwin.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Ahmad Syauki menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat setempat.

“Energi tidak hanya mengalir melalui kabel dan jaringan, tetapi juga melalui kepedulian dan gotong royong. Semoga sinergi ini terus terjaga demi terwujudnya Sumatera Utara yang terang dan berkeadilan,” katanya.

Secara nasional, program “Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan” menargetkan lebih dari 8.000 keluarga prasejahtera untuk mendapatkan sambungan listrik gratis. Program ini menjadi wujud nyata komitmen PLN dalam menghadirkan listrik berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak sekadar menyalakan lampu, tetapi juga menghidupkan harapan.

