ESDM dan PLN Salurkan Bantuan Listrik Gratis untuk 100 Keluarga Prasejahtera di Fakfak

BPBL - Kementerian ESDM bersama PLN menyalurkan Program Bantuan Pasang Baru Listrik bagi 100 keluarga prasejahtera di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) kembali menyalurkan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Kali ini, sebanyak 100 keluarga prasejahtera di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, menerima bantuan penyambungan listrik gratis.

Penyaluran BPBL di Fakfak merupakan bagian dari program strategis Pemerintah bertajuk Merdeka dari Kegelapan yang dijalankan Kementerian ESDM. Program ini bertujuan memperluas akses listrik bagi masyarakat, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional.

Salah satu penerima manfaat, Kamal Retraubun (52), menyampaikan bahwa bantuan tersebut sangat membantu keluarganya yang sebelumnya masih menumpang listrik dari rumah mertua.

“Alhamdulillah, bersyukur karena sekarang bisa punya meteran sendiri. Sebelumnya kalau token habis, kami harus kumpul uang untuk beli token. Sekarang listrik bisa dipakai untuk kerja, anak-anak belajar, dan aktivitas di rumah jadi lebih lancar,” ujar Kamal.

Hal serupa disampaikan Arobi Namudat (66), warga Desa Fakfak Selatan yang sehari-hari berprofesi sebagai sopir. Ia mengaku selama ini hanya bermimpi memiliki sambungan listrik sendiri.

Baca juga: PLN Kolaborasi dengan Kementerian ESDM Salurkan BPBL bagi Warga Prasejahtera di Minahasa

“Sekarang rumah sudah bisa nyala lampu. Terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan PLN yang sudah membantu,” ucap Arobi.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen Pemerintah untuk menghadirkan akses listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk keluarga prasejahtera yang belum mampu melakukan penyambungan listrik secara mandiri meskipun jaringan telah tersedia.

“Ada saudara-saudara kita yang jaringan listriknya sudah ada, tetapi tidak mampu melakukan penyambungan ke rumah. Pemerintah hadir untuk mengatasi itu. Saya tidak ingin kondisi sekolah atau rumah tanpa listrik yang pernah kami rasakan dulu terjadi lagi pada generasi mendatang,” kata Bahlil.

Secara nasional, hingga September 2025, sebanyak 135.482 keluarga prasejahtera telah ditetapkan sebagai calon penerima BPBL siap sambung dari total target 215.000 rumah tangga pada tahun ini. Khusus di Papua Barat, program BPBL ditargetkan menyasar 4.550 rumah tangga kurang mampu.

“Rasio elektrifikasi nasional saat ini sudah mencapai 99 persen. Namun di Papua Barat masih sekitar 89 persen. Di Fakfak sendiri masih ada hampir 500 rumah yang akan kami sambungkan listriknya secara gratis. Target kami, pada 2027 seluruh kampung di Fakfak sudah terang,” tegas Bahlil.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan dukungan penuh PLN terhadap kebijakan Pemerintah dan Kementerian ESDM dalam menuntaskan program BPBL. Ia menegaskan PLN siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan listrik di seluruh wilayah Indonesia.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, PLN siap menyukseskan Program BPBL. Listrik merupakan fondasi penting untuk pemerataan pembangunan, menggerakkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu pengentasan kemiskinan,” ujar Darmawan.

Selain penyaluran BPBL, PLN juga meresmikan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Fakfak. Peresmian ini bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-125 Kabupaten Fakfak dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kelistrikan di wilayah tersebut.

“Hadirnya UP3 Fakfak yang sebelumnya berstatus Unit Layanan Pelanggan (ULP) menjadi langkah PLN untuk memperkuat layanan kelistrikan seiring pertumbuhan wilayah Fakfak,” pungkas Darmawan.

Baca juga: Program Berbagi Cahaya, PLN Hadirkan Akses Listrik Mandiri bagi Warga Sayung Demak