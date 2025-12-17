PLN Gandeng Indosat Business Percepat Digitalisasi SPKLU, Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik

PLN & INDOSAT BUSINESS - Penandatanganan MoU antara PT PLN (Persero) dan Indosat Ooredoo Hutchison melalui Indosat Business di Jakarta (19/11/2025), sebagai langkah kolaborasi digitalisasi SPKLU untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.

TRIBUNNEWS.COM - PT PLN (Persero) dan Indosat Ooredoo Hutchison melalui Indosat Business memperkuat kolaborasi strategis untuk mempercepat pengembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia.

Kerja sama ini berfokus pada digitalisasi menyeluruh Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) serta modernisasi layanan energi PLN melalui pemanfaatan data, kecerdasan buatan / Artificial Intelligence (AI), dan Internet of Things (IoT).

Langkah konkret kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PLN dan Indosat Business yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (19/11/2025). Prosesi penandatanganan disaksikan oleh Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, serta Director & Chief Strategy and Execution Officer Indosat, Ahmad Zulfikar.

MoU ditandatangani oleh Executive Vice President Pengembangan Produk Niaga PLN, Ririn Rachmawardini, bersama SVP–Head of Wholesale & Carrier Segment Indosat, Lisbon Simangunsong. Kesepakatan ini menjadi landasan formal bagi kedua perusahaan untuk memasuki fase implementasi dan memadukan keahlian sektor energi dan telekomunikasi dalam memperkuat fondasi ekosistem kendaraan listrik nasional.

Baca juga: Tumbuhkan Harapan dan Cahaya, PLN Sambungkan Listrik Gratis bagi Keluarga Prasejahtera di Padang

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian penting dari langkah PLN dalam mempercepat kesiapan ekosistem KBLBB nasional, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga efisiensi operasional dan kualitas layanan berbasis digital. Bersama Indosat, PLN akan mengembangkan studi dan inovasi digital guna memperkuat fondasi layanan energi masa depan.

“Kerja sama PLN dengan Indosat akan memperkuat langkah kami dalam menghadirkan layanan SPKLU yang makin diandalkan oleh pengguna. Melalui transformasi digital, fondasi ekosistem kendaraan listrik (EV) di Indonesia akan semakin kuat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ini adalah bagian dari komitmen PLN untuk menyediakan layanan energi bersih, modern, dan berkelanjutan,” kata Darmawan.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, menambahkan bahwa kolaborasi ini akan memperkuat percepatan ekosistem KBLBB melalui pengembangan SPKLU yang lebih merata, efisien, dan responsif terhadap pertumbuhan pengguna EV.

“Kolaborasi ini memperkuat komitmen PLN untuk mempercepat ekosistem EV nasional melalui infrastruktur SPKLU yang lebih merata, efisien, dan berbasis kebutuhan pelanggan. Dengan dukungan teknologi digital dari Indosat Business, kami dapat meningkatkan kualitas layanan dan memastikan kesiapan kami dalam melayani pertumbuhan pengguna kendaraan listrik di Indonesia,” terang Adi.

Diketahui, ruang lingkup kolaborasi ini mencakup penguatan ekosistem KBLBB, digitalisasi penjualan listrik dan layanan pelanggan, serta pemanfaatan data analytics, AI, dan IoT untuk perencanaan, monitoring, dan optimalisasi operasional SPKLU. Upaya tersebut diharapkan menghadirkan layanan pengisian daya yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pada pengalaman pengguna.

Sementara itu, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah, menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud komitmen Indosat sebagai orchestrator digital di sektor energi.

“MoU ini menegaskan peran Indosat Business sebagai digital orchestrator di sektor energi Indonesia. Dengan kekuatan data, AI, IoT, dan konektivitas yang andal, kami membantu PLN mempercepat transformasi digital melalui layanan SPKLU yang lebih cerdas, aman, dan berorientasi pada pengalaman pengguna,” ujar Buldansyah.

Director & Chief Strategy & Execution Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Ahmad Zulfikar, menambahkan bahwa kolaborasi ini sekaligus memperkuat peran Indosat dalam mendorong digitalisasi sektor-sektor strategis nasional.

“Kolaborasi strategis ini menegaskan positioning Indosat sebagai mitra transformasi digital bagi sektor-sektor strategis nasional. Kemitraan dengan PLN bukan hanya menghadirkan efisiensi operasional melalui data, AI, dan IoT, tetapi juga membuka jalan bagi terbentuknya ekosistem kendaraan listrik yang jauh lebih inklusif, modern, dan berkelanjutan. Ini adalah langkah nyata kami dalam mendukung agenda transisi energi Indonesia menuju Net-Zero Emissions (NZE) 2060,” terang Zulfikar.

Dengan sinergi teknologi dan pengalaman industri, kolaborasi PLN dan Indosat Business ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya ekosistem EV yang terintegrasi, modern, dan siap melayani pertumbuhan pengguna kendaraan listrik di Indonesia, sekaligus menjadi pendorong utama transformasi digital sektor energi nasional.(*)

Baca juga: ESDM dan PLN Salurkan Bantuan Listrik Gratis untuk 100 Keluarga Prasejahtera di Fakfak