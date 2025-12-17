PLN Kerahkan 500 Petugas Pulihkan Listrik Pascabencana Banjir dan Longsor di Aceh

PULIHKAN LISTRIK ACEH - PLN mengerahkan 500 petugas dan material darurat untuk memulihkan kelistrikan Aceh pascabencana banjir dan longsor yang merobohkan 12 tower transmisi.

TRIBUNNEWS.COM – Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, memastikan percepatan penanganan kelistrikan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Kodam Iskandar Muda, Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, dan Polda Aceh, PLN melepas personel tanggap darurat serta material perbaikan tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilovolt (kV) ke lokasi terdampak.

Pelepasan personel dilakukan dalam Apel Siaga Tim Recovery Bencana Aceh di Landasan Udara Sultan Iskandar Muda, Sabtu (29/11/2025).

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengatakan kondisi Aceh pascabencana mengalami kerusakan berat. Berdasarkan data sementara, 18 dari 23 kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor dengan tingkat kerusakan yang signifikan. Sejumlah wilayah masih terisolasi akibat terputusnya akses komunikasi dan padamnya listrik setelah beberapa tower transmisi milik PLN roboh.

“Banyak korban, termasuk beberapa kampung dan lokasi yang sampai sekarang belum diketahui kondisinya. Alhamdulillah, ada bantuan dari PLN Aceh dan pusat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat listrik yang terputus bisa kembali menyala,” ujar Muzakir.

Ia mengapresiasi langkah cepat PLN dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat dan pemulihan infrastruktur kelistrikan di Aceh.

Sementara itu, Darmawan Prasodjo menjelaskan, bencana banjir dan longsor menyebabkan total 12 tower SUTT roboh sehingga mengganggu suplai listrik di sejumlah wilayah Aceh. Untuk mempercepat pemulihan, PLN telah mengerahkan sekitar 500 petugas gabungan dari berbagai unit PLN di seluruh Indonesia.

“Sejak hari pertama bencana, PLN menetapkan status siaga penuh. Hari ini kami melepas tim tanggap darurat ke lokasi terdampak sekaligus memastikan kesiapan personel dan material untuk pembangunan tower transmisi darurat,” kata Darmawan.

Darmawan menambahkan, mobilisasi material dilakukan secara nonstop dengan dukungan Pemprov Aceh, TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh. Distribusi personel dan material dilakukan melalui jalur darat maupun udara, termasuk menggunakan helikopter dan pesawat untuk menjangkau wilayah terisolasi.

“Kami mendatangkan material tower dari Jawa menggunakan pesawat Hercules TNI, sekaligus mengerahkan para ahli dan tim gabungan. Distribusi genset, sembako, dan lampu darurat juga terus dilakukan,” jelasnya.

PLN menegaskan akan mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk mempercepat pemulihan kelistrikan agar suplai listrik dapat segera kembali stabil bagi masyarakat.

“Ratusan petugas bekerja 24 jam nonstop di lapangan untuk mempercepat pemulihan. Ini adalah misi kemanusiaan yang menjadi prioritas kami,” tegas Darmawan.

Selain perbaikan jaringan, PLN juga menyiagakan genset di sejumlah objek vital, seperti rumah sakit, puskesmas, bandara, dan kantor pemerintahan. Lampu darurat turut disalurkan ke rumah ibadah dan lokasi pengungsian untuk mendukung aktivitas masyarakat pada malam hari.

PLN juga menerapkan island operation di beberapa wilayah, antara lain di Nagan Raya dengan beban hingga 100 megawatt (MW) dan di Arun dengan beban 16 MW, guna menjaga pasokan listrik tetap tersedia terutama bagi fasilitas layanan publik.

Sebagai bagian dari bantuan kemanusiaan, PLN menyerahkan paket sembako kepada masyarakat terdampak yang diserahkan secara simbolis kepada Gubernur Aceh.

“Kami berupaya semaksimal mungkin agar pemulihan berjalan cepat. Semoga seluruh masyarakat diberikan kekuatan dan kondisi dapat segera pulih seperti sedia kala,” tutup Darmawan.

