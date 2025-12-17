Kelistrikan Aceh Kembali Terhubung Usai Perbaikan Transmisi, PLN Mulai Operasikan Pembangkit

PULIHKAN JARINGAN LISTRIK - Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo (tengah), Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Edwin Nugraha Putra (kanan) dan Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan PLN, E. Haryadi (kiri) ketika memastikan langsung proses pembangunan tower darurat sebagai upaya pemulihan interkoneksi listrik Sumatra-Aceh pascabencana di Aceh Tamiang.

TRIBUNNEWS.COM - PT PLN (Persero) memastikan sistem kelistrikan Aceh yang sempat terisolasi kini kembali terhubung dengan backbone sistem besar Sumatra setelah jaringan transmisi 150 kilovolt (kV) Pangkalan Brandan–Langsa berhasil dipulihkan pada Rabu (17/12) pukul 13.30 WIB.

Dengan tersambungnya kembali jalur strategis tersebut, pemulihan kelistrikan Aceh memasuki tahapan pengoperasian kembali pembangkit listrik.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa transmisi Pangkalan Brandan–Langsa memiliki peran vital sebagai penopang utama interkoneksi sistem kelistrikan Sumatra–Aceh, sehingga pemulihannya menjadi prioritas utama pascabencana.

“Tersambungnya kembali transmisi Pangkalan Brandan–Langsa adalah titik penting dalam pemulihan kelistrikan Aceh. Jalur ini menjadi backbone interkoneksi Sumatra–Aceh, sehingga pemulihannya membuka jalan bagi tahapan lanjutan pemulihan sistem secara menyeluruh,” ujar Darmawan di Aceh Tamiang pada Rabu (17/12).

Pemulihan interkoneksi dilakukan melalui pembangunan tower darurat di sejumlah titik transmisi yang terdampak banjir dan longsor. Langkah ini memungkinkan jalur Pangkalan Brandan–Langsa kembali beroperasi secara aman dan andal.

"Dalam prosesnya, pembangunan tower darurat ini dilakukan di tengah kondisi lapangan yang menantang, mulai dari akses lokasi yang terbatas, kontur medan yang labil pascabencana, hingga curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan genangan air dan lumpur yang ekstrem," jelas Darmawan.

Setelah jaringan transmisi berhasil disambungkan kembali, PLN melanjutkan proses pemulihan dengan memasuki tahap pengoperasian kembali pembangkit listrik, khususnya PLTU Nagan Raya. Tahapan ini dilakukan secara bertahap agar sistem kelistrikan Aceh dapat pulih secara optimal dan stabil.

“Pemulihan kelistrikan harus dilakukan berurutan. Setelah interkoneksi aman, kami masuk ke pengoperasian pembangkit agar pasokan yang dihasilkan benar-benar optimal dan dapat menopang sistem secara andal,” tegasnya.

Untuk mencapai kondisi operasi yang optimal, diperlukan waktu sekitar 48 jam ke depan melalui proses pemanasan pembangkit, sinkronisasi dengan sistem, serta pengujian kinerja. Tahapan ini menjadi prasyarat sebelum sistem dibebani lebih lanjut guna mencegah potensi gangguan lanjutan.

Selanjutnya, pasokan listrik akan dialirkan secara bertahap ke jaringan distribusi melalui 20 unit gardu induk, 558 unit penyulang, dan 15.717 unit gardu distribusi yang melayani masyarakat di seluruh wilayah Aceh.

Dalam mendukung keseluruhan proses pemulihan, lebih dari 1.600 petugas PLN terus bersiaga di lapangan hingga pemulihan kelistrikan pascabencana dapat dituntaskan. Darmawan juga menyampaikan bahwa ketangguhan masyarakat Aceh menjadi sumber semangat bagi seluruh insan PLN yang bertugas.

“Kami belajar dari semangat dan perjuangan masyarakat Aceh yang tidak pernah padam untuk bangkit dari kondisi bencana ini. Maka tim PLN tidak pernah menyerah karena ini bukan hanya soal memulihkan pasokan listrik, namun ini adalah simbol api perjuangan rakyat Aceh," ungkapnya.

Di sisi lain, Darmawan menjelaskan bahwa di beberapa wilayah Aceh masih terdapat genangan air dan lumpur pascabencana. Oleh karena itu, proses penormalan jaringan listrik dilakukan secara hati-hati demi menjamin keselamatan masyarakat.

“Kami memahami betul ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat pascabencana. Atas kondisi ini, kami menyampaikan permohonan maaf. Kami memohon doa dan dukungan masyarakat Aceh agar seluruh tahapan pemulihan kelistrikan dapat diselesaikan dengan aman dan cepat,” tutup Darmawan.(*)

