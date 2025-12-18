Diapresiasi Gubernur, Listrik Pelanggan Terdampak Bencana di Sumatra Barat Capai 99,8 Persen

PEMULIHAN LISTRIK SUMBAR - PLN mencatat pemulihan listrik di Sumatra Barat mencapai 99,8 persen pascabencana, dengan dukungan pemerintah daerah dan lintas instansi.

TRIBUNNEWS.COM – PT PLN (Persero) terus mempercepat penormalan jaringan listrik pascabencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Di Sumatra Barat, progres pemulihan menunjukkan hasil signifikan dengan tingkat penyalaan pelanggan mencapai 99,8 persen per Selasa (2/12/2025).

Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah. Ia menilai langkah cepat PLN berperan penting dalam mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak bencana.

“Insyaallah sistem kelistrikan akan kembali normal sepenuhnya sehingga seluruh daerah dapat tersambung dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa,” ujar Mahyeldi saat menerima kunjungan Direksi PLN, Senin (1/12/2025).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pemulihan jaringan kelistrikan menjadi prioritas utama dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.

“Kami bekerja 24 jam di lapangan untuk memastikan seluruh titik terdampak segera kembali mendapat suplai listrik. Fokus kami adalah mempercepat pemulihan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal,” kata Darmawan.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatra Barat, Ajrun Karim, menjelaskan bahwa keberhasilan pemulihan ini merupakan hasil kolaborasi lintas instansi.

Baca juga: PLN Kirim Genset, Sembako, dan Perbaikan Jaringan Listrik Pasca Banjir di Aceh

“Dukungan pemerintah daerah, BPBD, TNI/Polri, serta para pemangku kepentingan lainnya sangat membantu percepatan pemulihan dan stabilisasi kelistrikan di Sumatra Barat,” ujar Ajrun.

Ajrun merinci, dari total 270.148 pelanggan yang sempat terdampak padam, sebanyak 268.853 pelanggan telah kembali menikmati listrik. Saat ini masih terdapat 1.295 pelanggan yang proses penormalannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi medan dan keselamatan petugas.

PLN berkomitmen menyelesaikan penormalan bagi seluruh pelanggan yang tersisa seiring dengan membaiknya akses dan kondisi di lapangan.

Selain pemulihan teknis, PLN juga menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui posko-posko bencana di wilayah terdampak.

“Selain memulihkan kelistrikan, kami juga menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji, air bersih, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya untuk membantu masyarakat terdampak,” tambah Ajrun.

PLN mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bahaya kelistrikan pascabencana dan segera melaporkan kondisi jaringan yang berisiko melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123.

Baca juga: PLN Kerahkan 500 Personel Pulihkan Jaringan Listrik Pascabencana di Aceh