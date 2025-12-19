Senin, 12 Januari 2026
PLN Uji SPKLU Lampung–Surabaya untuk Pastikan Layanan Mudik EV Selama Nataru

PLN uji kesiapan SPKLU lewat perjalanan Lampung–Surabaya untuk menjamin pengguna EV mudik Nataru dengan aman dan nyaman di jalur Sumatra–Jawa–Bali.

PLN Uji SPKLU Lampung–Surabaya untuk Pastikan Layanan Mudik EV Selama Nataru
Dok. PLN
INFRASTRUKTUR SPKLU - Tampak mobil listrik peserta PLN Mobile EVenture 2025 tengah melakukan pengisian daya di SPKLU Center Rest Area 275 A, Tegal, Jawa Tengah. 

TRIBUNNEWS.COM — Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), PT PLN (Persero) melakukan uji langsung kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan menempuh perjalanan Lampung–Surabaya menggunakan mobil listrik pada 15 hingga 18 Desember 2025.

Perjalanan jarak jauh bertajuk PLN Mobile EVenture 2025 ini dilakukan untuk memastikan pengguna kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) dapat melakukan perjalanan lintas wilayah dengan aman, nyaman, dan tanpa khawatir kehabisan daya.

Perjalanan ini turut melibatkan berbagai stakeholder, mulai dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), perwakilan kementerian, hingga komunitas kendaraan listrik, yang bersama-sama melintasi jalur strategis Sumatra–Jawa.

Rute tersebut mencakup sejumlah titik persinggahan utama, yakni Lampung, Jakarta, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, hingga Surabaya.

Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, Zaenal Arifin, menyampaikan apresiasi atas komitmen PLN dalam mendukung pertumbuhan ekosistem EV, termasuk di Jawa Barat. Ini merupakan upaya mendukung transisi energi, khususnya sektor transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

"Kami pemerintah berkewajiban untuk terus mendukung program terkait dengan kendaraan listrik sehingga bisa lebih memasyarakat," kata Zaenal.

Ketua Komunitas Mobil Elektrik Indonesia, Arwani Hidayat, turut mengapresiasi konsistensi PLN dalam mendukung penguatan infrastruktur ekosistem EV nasional.

"Salah satu bagian dari ekosistem adalah tersedianya tempat-tempat pengisian (daya) bagi kami yang memang membutuhkan itu sebagai kebutuhan pokok kami yang menggunakan mobil listrik. Alhamdulillah persebaran dari SPKLU ini sangat progresif kemudian merata ke seluruh wilayah yang membuat kami ada rasa aman," ucap Arwani.

Baca juga: PLN Tingkatkan Cadangan Listrik dan SPKLU Selama Libur Nataru 2025/2026

Penambahan SPKLU di Jalur Mudik Sumatra, Jawa, dan Bali

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa roadshow ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk memahami langsung pengalaman masyarakat saat menggunakan EV untuk perjalanan jarak jauh.

“PLN tidak hanya membangun SPKLU, tetapi juga memastikan langsung SPKLU beroperasi dengan baik. Kami ingin pengguna EV merasa tenang saat mudik, karena SPKLU tersedia, andal, dan mudah diakses di sepanjang jalur perjalanan,” ujar Darmawan.

Pada Nataru 2025/2026, jumlah pengguna EV diproyeksikan meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan Nataru tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, PLN menambah jumlah SPKLU hingga tiga kali lipat di jalur mudik Sumatra, Jawa, dan Bali.

Saat ini, SPKLU telah tersedia di seluruh rest area, dan penambahan juga terus dilakukan di titik-titik strategis jalur non-tol.

“Nataru tahun ini, PLN menyiapkan 1.515 unit SPKLU yang tersebar di 865 lokasi di jalur mudik Sumatra, Jawa, dan Bali, baik di ruas tol maupun non-tol. Selain itu, kami juga menyiagakan posko layanan SPKLU di 117 titik untuk memastikan perjalanan pengguna EV tetap nyaman,” jelas Darmawan.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, mengatakan bahwa perjalanan lintas provinsi menggunakan EV kini semakin realistis. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan infrastruktur SPKLU yang memadai, masyarakat dapat melakukan perjalanan jarak jauh saat Nataru dengan aman dan lancar.

“Perjalanan dengan EV juga makin mudah, didukung oleh fitur Trip Planner pada aplikasi PLN Mobile yang membantu pengguna untuk merencanakan rute perjalanan, mencari lokasi SPKLU terdekat, memantau ketersediaan konektor secara real time, hingga transaksi charging,” ujar Adi.

Baca juga: PLN Gandeng Indosat Business Percepat Digitalisasi SPKLU, Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik

