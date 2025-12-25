Perkuat Pemulihan Aceh Pascabencana, PLN Aktifkan Jalur Kedua Transmisi Arun–Bireuen

PEMULIHAN LISTRIK ACEH - Petugas PLN tengah berjibaku melakukan perbaikan jaringan transmisi SUTT 150 kV Arun-Bireuen untuk jalur kedua, sebagai back up penyaluran pasokan listrik ke wilayah Aceh.

TRIBUNNEWS.COM – PT PLN (Persero) berhasil mengoperasikan jalur kedua transmisi Arun – Bireuen, pada Rabu (24/12), melengkapi jalur utama yang telah beroperasi sebelumnya. Jalur alternatif ini merupakan bagian dari upaya PLN memperkuat sistem kelistrikan Aceh pascabencana banjir dan longsor.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah mengapresiasi upaya PLN yang terus meningkatkan keandalan pasokan listrik Aceh di tengah tantangan geografis dan akses medan yang masih terbatas.

“Atas nama Pemerintah, kami mengucapkan terima kasih atas usaha PLN yang terus memastikan pemulihan kelistrikan di Aceh berjalan dengan baik. Ini sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pemulihan ekonomi daerah," ujar Fadhlullah.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen PLN untuk terus memperkokoh keandalan pasokan serta cadangan listrik di Aceh guna menjaga layanan kelistrikan yang berkelanjutan.

“Arahan Pemerintah sangat jelas, kami harus menghadirkan sistem kelistrikan yang lebih andal guna mendukung pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana di Aceh,” ujar Darmawan.

Ia menjelaskan, beroperasinya jalur kedua Arun–Bireuen ini melengkapi jaringan transmisi utama Arun–Bireuen dan Langsa–Pangkalan Brandan, sehingga pasokan listrik ke wilayah Aceh dapat lebih optimal.

“Dengan sistem yang saling terhubung ini, apabila terjadi gangguan pada salah satu jalur, pasokan listrik tetap dapat dialihkan melalui jalur lainnya, sehingga risiko padam dapat ditekan,” tambah Darmawan.

PLN menegaskan bahwa proses penormalan dan penguatan sistem kelistrikan di Aceh masih terus dilakukan secara bertahap dan terukur.

"Seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, mengutamakan keselamatan petugas dan juga masyarakat," tutur Darmawan.

Dengan kolaborasi dan dukungan berbagai pihak, PLN optimistis keandalan pasokan listrik di Aceh akan terus meningkat, sehingga mampu mendukung aktivitas masyarakat sekaligus mendorong pemulihan perekonomian daerah.

