Kelistrikan Pulih, PLN Percepat Pemulihan Masjid Pascabencana di Aceh

PEMULIHAN PASCABENCANA - Relawan PLN bersama warga membersihkan masjid pascabencana banjir di sejumlah wilayah Aceh.

TRIBUNNEWS.COM — PT PLN (Persero) terus mendukung pemulihan aktivitas masyarakat pascabencana di Aceh, salah satunya melalui percepatan penanganan rumah ibadah masjid. Seiring dengan kondisi sistem kelistrikan yang semakin membaik di wilayah terdampak, masjid diharapkan kembali berfungsi sebagai pusat ibadah dan aktivitas keagamaan warga.

Pemulihan masjid dilakukan di lima kabupaten yang terdampak paling parah, yakni Aceh Tamiang, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Timur, dan Aceh Tengah. Hingga saat ini, sebanyak 15 masjid di wilayah tersebut telah dibersihkan dari lumpur serta menerima bantuan operasional untuk mendukung kelancaran kegiatan ibadah masyarakat.

Baca juga: Relawan Pegawai PLN Hadir Dampingi Warga Aceh Bangkit dari Trauma Pascabencana

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa PLN akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pihak terkait untuk mendampingi proses pemulihan aktivitas masyarakat secara bertahap melalui pembersihan fasilitas publik, salah satunya fasilitas ibadah masjid.

"Masjid merupakan salah satu urat nadi kehidupan masyarakat Aceh sekaligus simbol kebangkitan semangat pascabencana. Sistem kelistrikan sebenarnya sudah pulih beberapa waktu lalu, namun sebagian fasilitas ibadah masih tertimbun lumpur dan belum bisa digunakan secara optimal. Bahkan suara adzan hampir sebulan pascabencana belum terdengar di masjid-masjid,” ujar Darmawan.

Sejak Selasa (16/12), PLN menurunkan lebih dari 140 relawan dari seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN untuk membersihkan lumpur atau material pascabanjir sekaligus memastikan pasokan listrik aman di masjid-masjid yang terdampak bencana.

"PLN tidak tinggal diam, tim relawan kami kerahkan untuk menyisir masjid-masjid yang terdampak parah. Proses pembersihan turut melibatkan partisipasi pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat setempat, dan pihak terkait sehingga dapat diselesaikan lebih cepat. Tentunya setiap tahap pekerjaan mengutamakan keselamatan dan keamanan," jelas Darmawan.

Ia mengatakan bahwa selain pembersihan masjid, dukungan perusahaan juga disalurkan dalam bentuk penyediaan peralatan salat, paket sound system, kubah, dan perlengkapan penunjang ibadah yang dibutuhkan.

Salah satu jamaah Masjid Al-Huda, Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Sulaiman, menyampaikan rasa syukurnya saat melihat kondisi fasilitas ibadah kini berangsur pulih.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PLN, di mana Masjid Al-Huda hari ini pascabencana banjir, satu minggu pascabencana banjir hingga dua minggu kami berusaha, (namun) masyarakat tidak mampu. Tapi kehadiran PLN, dari PLN membawa buldoser maupun backhoe menyelesaikan lumpur-lumpur yang begitu tebal, hingga kami dapat melaksanakan (salat) Jumat di minggu ketiga bersama warga," ungkap Sulaiman.

Hal serupa juga disampaikan oleh pengurus Masjid Al-Ikhwan, Lampahan Timur, Bener Meriah, Rudi Muharram, yang turut merasakan langsung manfaat bantuan PLN sehingga masjid kembali hidup dan dapat digunakan masyarakat untuk menjalankan ibadah maupun pusat kegiatan keagamaan.

"Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PLN yang telah membantu membersihkan sarana ibadah kami dan juga terima kasih kami ucapkan karena telah memberikan alat untuk beribadah," ucap Rudi.

Rasa bahagia juga turut diungkapkan oleh salah satu pengurus Masjid Al-Ikhlas, Kampung Rigep, Gayo Lues, Ali Amran. Ia mengapresiasi bantuan tim PLN dalam mendukung pembersihan dan pemulihan fasilitas masjid.

"Kami mengucapkan terima kasih pada PLN yang telah banyak memberikan sumbangan dan sekaligus membersihkan rumah ibadah di Kampung Rigep ini," tutup Ali.

Baca juga: PLN Siagakan 69 Ribu Personel Sambut Nataru 2025/2026, Warga Diimbau Waspada Cuaca Ekstrem