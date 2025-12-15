Dua Emas Beregu Tenis di SEA Games 2025, Nurdin Halid: Bukti Kebangkitan Prestasi Tenis Nasional

MEDALI EMAS TENIS - Keberhasilan tim tenis beregu putra dan putri Indonesia meraih dua medali emas pada ajang SEA Games menjadi catatan penting bagi kebangkitan olahraga tenis nasional. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Indonesia (PP PELTI), Nurdin Halid, menyampaikan apresiasi tinggi kepada para atlet, pelatih, serta seluruh tim pendukung atas kerja keras dan dedikasi mereka.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Tenis beregu putra dan putri Indonesia berhasil meraih dua medali emas di SEA Games 2025. Ini menjadi catatan penting bagi kebangkitan olahraga tenis nasional.

Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Indonesia (PP PELTI), Nurdin Halid, menyampaikan apresiasi tinggi kepada para atlet, pelatih, serta seluruh tim pendukung atas kerja keras dan dedikasi mereka.

Menurutnya, keberhasilan menyapu emas beregu putra dan putri merupakan prestasi strategis yang mencerminkan kekuatan kolektif tenis Indonesia.

Prestasi ini tidak hanya menunjukkan keunggulan atlet di lapangan, tetapi juga mencerminkan hasil dari sistem pembinaan yang konsisten dan terarah. Capaian tersebut disambut luas sebagai kebanggaan Indonesia di tingkat regional.

“Ini adalah kebanggaan Indonesia. Prestasi ini menjadi bukti bahwa pembinaan tenis nasional berada di jalur yang tepat,” ujar Nurdin Halid di Jakarta, Jumat (13/12/2025).

Sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid menilai capaian ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat dukungan negara terhadap olahraga prestasi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan federasi olahraga dalam menciptakan ekosistem pembinaan yang berkelanjutan.

“Prestasi atlet lahir dari proses panjang. Negara perlu hadir melalui kebijakan, dukungan pembiayaan, serta penyediaan fasilitas yang memadai,” tegasnya.

Nurdin Halid juga menegaskan bahwa keberhasilan ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk tampil lebih kompetitif di level Asia dan dunia. Oleh karena itu, PP PELTI akan terus memperkuat pembinaan usia dini, peningkatan kualitas kompetisi nasional, serta pemanfaatan sport science dalam pembinaan atlet.

“Prestasi ini harus menjadi fondasi menuju target yang lebih tinggi, bukan sekadar pencapaian sesaat,” ujarnya.

Baca juga: Motor Brebet Massal, Nurdin Halid Desak Pertamina Transparan untuk Jaga Kepercayaan Publik

Menutup pernyataannya, Nurdin Halid menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kemajuan olahraga nasional, khususnya tenis, baik melalui perannya sebagai Ketua Umum PP PELTI maupun Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Ia berharap prestasi ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berprestasi dan membawa nama bangsa ke panggung internasional.

“Dua emas beregu ini adalah hasil kerja bersama dan bukti bahwa Indonesia mampu bersaing secara terhormat,” pungkasnya.

Baca juga: Nurdin Halid Apresiasi Respons Cepat Presiden Prabowo Pulihkan Infrastruktur Vital