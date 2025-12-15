Senin, 12 Januari 2026
LIVE
Tribun Network
Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com
Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital
Tribun

Dua Emas Beregu Tenis di SEA Games 2025, Nurdin Halid: Bukti Kebangkitan Prestasi Tenis Nasional

Tim Tenis beregu putra dan putri Indonesia berhasil meraih dua medali emas di SEA Games 2025. Nurdin Halid beri apresiasi tinggi untuk para atlet.

zoom-inlihat foto Dua Emas Beregu Tenis di SEA Games 2025, Nurdin Halid: Bukti Kebangkitan Prestasi Tenis Nasional
Istimewa
MEDALI EMAS TENIS - Keberhasilan tim tenis beregu putra dan putri Indonesia meraih dua medali emas pada ajang SEA Games menjadi catatan penting bagi kebangkitan olahraga tenis nasional. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Indonesia (PP PELTI), Nurdin Halid, menyampaikan apresiasi tinggi kepada para atlet, pelatih, serta seluruh tim pendukung atas kerja keras dan dedikasi mereka. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Tenis beregu putra dan putri Indonesia berhasil meraih dua medali emas di SEA Games 2025. Ini menjadi catatan penting bagi kebangkitan olahraga tenis nasional. 

Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Indonesia (PP PELTI), Nurdin Halid, menyampaikan apresiasi tinggi kepada para atlet, pelatih, serta seluruh tim pendukung atas kerja keras dan dedikasi mereka.

Menurutnya, keberhasilan menyapu emas beregu putra dan putri merupakan prestasi strategis yang mencerminkan kekuatan kolektif tenis Indonesia. 

Prestasi ini tidak hanya menunjukkan keunggulan atlet di lapangan, tetapi juga mencerminkan hasil dari sistem pembinaan yang konsisten dan terarah. Capaian tersebut disambut luas sebagai kebanggaan Indonesia di tingkat regional.

“Ini adalah kebanggaan Indonesia. Prestasi ini menjadi bukti bahwa pembinaan tenis nasional berada di jalur yang tepat,” ujar Nurdin Halid di Jakarta, Jumat (13/12/2025).

Sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid menilai capaian ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat dukungan negara terhadap olahraga prestasi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan federasi olahraga dalam menciptakan ekosistem pembinaan yang berkelanjutan. 

“Prestasi atlet lahir dari proses panjang. Negara perlu hadir melalui kebijakan, dukungan pembiayaan, serta penyediaan fasilitas yang memadai,” tegasnya.

Nurdin Halid juga menegaskan bahwa keberhasilan ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk tampil lebih kompetitif di level Asia dan dunia. Oleh karena itu, PP PELTI akan terus memperkuat pembinaan usia dini, peningkatan kualitas kompetisi nasional, serta pemanfaatan sport science dalam pembinaan atlet.

“Prestasi ini harus menjadi fondasi menuju target yang lebih tinggi, bukan sekadar pencapaian sesaat,” ujarnya.

Baca juga: Motor Brebet Massal, Nurdin Halid Desak Pertamina Transparan untuk Jaga Kepercayaan Publik

Menutup pernyataannya, Nurdin Halid menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kemajuan olahraga nasional, khususnya tenis, baik melalui perannya sebagai Ketua Umum PP PELTI maupun Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Ia berharap prestasi ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berprestasi dan membawa nama bangsa ke panggung internasional.

“Dua emas beregu ini adalah hasil kerja bersama dan bukti bahwa Indonesia mampu bersaing secara terhormat,” pungkasnya.

Baca juga: Nurdin Halid Apresiasi Respons Cepat Presiden Prabowo Pulihkan Infrastruktur Vital

Regional

Sosok Bocah SD Asal Medan Viral Kejar Jambret hingga Tubuh Mungilnya Terseret 20 Meter Kaki Berdarah

Seleb

Ibu Virgoun Akui Dewi Perssik Sosok Mantu Idaman, Singgung Kemiripan Sikap: Akhlak Gue Ada di Dia

Super Skor

Kabar Abroad Pemain Timnas Indonesia: Kevin Diks Cetak Gol, Justin Hubner Mimpi Buruk Dean James

Tags
SEA Games 2025
Nurdin Halid
Tenis SEA Games 2025
Admin: Sponsored Content
Topik Terkait
dony-haryono-farhan-halim-dan-rivan-nurmulki.jpg
Farhan Halim Digoda Jadi Senior Timnas, Efek Indonesia Gagal Emas SEA Games Terasa sampai Jepang
Diananda-Choirunisa-1.jpg
Kontingen Indonesia Berjaya di SEA Games 2025, Gelombang Euforia IndonesiaJuara Viral di Medsos
raja-sapta-okto.jpg
Polemik Kickboxing, NOC Indonesia Pastikan Semua Langkah Sesuai Aturan: Tidak Ada Intimidasi
Ketua-NOC-Indonesia-Raja-Sapta-Oktohari-1.jpg
Raja Sapta Oktohari Singgung Pesan Presiden Prabowo yang Buat Atlet Menggila di SEA Games 2025
EMAS-PERDANA-Pelari-jarak-jauh-Indonesia-Robi-Syanturi.jpg
Sepatu Lari Robi Syianturi Dibeli Raffi Ahmad Rp 150 Juta: Dananya Buat Pembangunan Masjid di Aceh
Rekomendasi untuk Anda
Video Pilihan
40 Menit Mencekam di Wilayah Thailand, Rentetan Bom Meledak di 11 SPBU Lepas Tengah Malam
40 Menit Mencekam di Wilayah Thailand, Rentetan Bom Meledak di 11 SPBU Lepas Tengah Malam

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan