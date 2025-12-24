Senin, 12 Januari 2026
LIVE
Tribun Network
Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com
Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital
Tribun

Dewi Yustisiana: Pernyataan Politik Rapimnas Golkar Perkuat Agenda Ketahanan Energi dan Hilirisasi

Dewi Yustisiana menyatakan dukungannya terhadap Pernyataan Politik Rapimnas I Partai Golkar Tahun 2025.

Editor: Content Writer
zoom-inlihat foto Dewi Yustisiana: Pernyataan Politik Rapimnas Golkar Perkuat Agenda Ketahanan Energi dan Hilirisasi
Istimewa
RAPIMNAS GOLKAR - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana. Ia menyatakan dukungannya terhadap Pernyataan Politik Rapimnas I Partai Golkar Tahun 2025 yang menegaskan ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional. 

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, menyampaikan dukungannya terhadap Pernyataan Politik Rapimnas I Partai Golkar Tahun 2025 yang digelar pada 20 Desember lalu. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar utama dalam mendorong transformasi ekonomi nasional.

Menurut Dewi, rumusan politik yang dihasilkan Rapimnas tersebut mencerminkan arah pembangunan jangka panjang yang konsisten dengan visi Asta Cita serta target pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen sebagai fondasi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

“Pernyataan Politik Rapimnas Golkar memberikan penegasan bahwa ketahanan energi dan hilirisasi bukan agenda sektoral semata, melainkan strategi besar dalam mentransformasi struktur ekonomi nasional,” ujar Dewi, Selasa (12/23).

Baca juga: Apresiasi Kinerja Pertamina, Dewi Yustisiana Dorong Peningkatan Pelayanan SPBU

Ia menjelaskan, ketahanan energi harus dimaknai sebagai kemampuan negara dalam menjamin ketersediaan energi nasional yang bersumber dari potensi dalam negeri secara berkelanjutan. Dengan ketahanan energi yang kuat, Indonesia dinilai memiliki ruang yang lebih besar untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat kedaulatan nasional.

Sejalan dengan itu, Dewi menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi perlu dilaksanakan secara inklusif dan berkeadilan. Hilirisasi tidak hanya difokuskan pada sektor mineral dan energi, tetapi juga harus diperluas ke sektor perkebunan, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata.

“Hilirisasi lintas sektor menjadi instrumen penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya nasional, membuka lapangan kerja berkualitas, serta memperkuat ekonomi daerah,” kata legislator asal daerah pemilihan Sumsel II itu.

Dewi berpandangan bahwa pendekatan tersebut dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan menekan kesenjangan antarwilayah, sekaligus mendorong transformasi ekonomi nasional agar semakin inklusif dan berkelanjutan. (*)

Baca juga: Dorong Tambang Berkelanjutan, Dewi Yustisiana Tekankan Reklamasi Jadi Prioritas dalam RKAB 2025

Regional

Gugur Ditembak KKB, Evakuasi Praka Satria Taopan Penuh Tantangan, Jenazah Digotong 5 KM

Super Skor

Barcelona Sah Juara Piala Super Spanyol, Kesaktian Hansi Flick Gak Ada Obatnya di Final

Nasional

Populer Nasional: Kenaikan Pangkat Rizki Juniansyah Disorot - Pelapor Pandji Bukan Bagian NU

Tags
Dewi Yustisiana
Rapimnas Golkar
Ketahanan Energi
hilirisasi
Topik Terkait
PGN-Percepat-Hilirisasi-Gas-Bumi-untuk-Tingkatkan-Nilai-Tambah-Energi-Nasional.jpg
PGN Percepat Hilirisasi Gas Bumi untuk Tingkatkan Nilai Tambah Energi Nasional
UMP-2026-Menteri-Koordinator-Bidang-Perekonomian-Airlangga-Hartarto454.jpg
Strategi Hilirisasi Industri Diyakini Bisa Topang Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Ekspor-timah-solder-ke-India.jpg
Genjot Hilirisasi, Stania Ekspor Perdana 5 Ton Timah Solder ke India
PENGAWASAN-TAMBANG-MOROWALI.jpg
Beniyanto Desak Pemerintah Perkuat Pengawasan di Kawasan Tambang Strategis Morowali
Foto-ilustrasi-tambang-nikel-diunduh-dari-Pexels-pada-21-A.jpg
Kerja Sama Internasional Dorong Hilirisasi dan Ekspansi Pasar Nikel
Rekomendasi untuk Anda
Video Pilihan
40 Menit Mencekam di Wilayah Thailand, Rentetan Bom Meledak di 11 SPBU Lepas Tengah Malam
40 Menit Mencekam di Wilayah Thailand, Rentetan Bom Meledak di 11 SPBU Lepas Tengah Malam

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan