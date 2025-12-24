Dewi Yustisiana: Pernyataan Politik Rapimnas Golkar Perkuat Agenda Ketahanan Energi dan Hilirisasi

RAPIMNAS GOLKAR - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana. Ia menyatakan dukungannya terhadap Pernyataan Politik Rapimnas I Partai Golkar Tahun 2025 yang menegaskan ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional.

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, menyampaikan dukungannya terhadap Pernyataan Politik Rapimnas I Partai Golkar Tahun 2025 yang digelar pada 20 Desember lalu. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar utama dalam mendorong transformasi ekonomi nasional.

Menurut Dewi, rumusan politik yang dihasilkan Rapimnas tersebut mencerminkan arah pembangunan jangka panjang yang konsisten dengan visi Asta Cita serta target pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen sebagai fondasi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

“Pernyataan Politik Rapimnas Golkar memberikan penegasan bahwa ketahanan energi dan hilirisasi bukan agenda sektoral semata, melainkan strategi besar dalam mentransformasi struktur ekonomi nasional,” ujar Dewi, Selasa (12/23).

Ia menjelaskan, ketahanan energi harus dimaknai sebagai kemampuan negara dalam menjamin ketersediaan energi nasional yang bersumber dari potensi dalam negeri secara berkelanjutan. Dengan ketahanan energi yang kuat, Indonesia dinilai memiliki ruang yang lebih besar untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat kedaulatan nasional.

Sejalan dengan itu, Dewi menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi perlu dilaksanakan secara inklusif dan berkeadilan. Hilirisasi tidak hanya difokuskan pada sektor mineral dan energi, tetapi juga harus diperluas ke sektor perkebunan, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata.

“Hilirisasi lintas sektor menjadi instrumen penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya nasional, membuka lapangan kerja berkualitas, serta memperkuat ekonomi daerah,” kata legislator asal daerah pemilihan Sumsel II itu.

Dewi berpandangan bahwa pendekatan tersebut dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan menekan kesenjangan antarwilayah, sekaligus mendorong transformasi ekonomi nasional agar semakin inklusif dan berkelanjutan. (*)

