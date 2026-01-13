Bunda Harum Syukuri Peresmian Jalur Darat Tering–Ujoh Bilang Setelah 80 Tahun

TRIBUNNEWS.COM – Konektivitas jalur darat antara Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, akhirnya terwujud setelah 80 tahun Indonesia merdeka. Selama ini, jalur darat lintas wilayah barat Benua Etam tersebut terputus akibat kondisi jalan yang rusak berat dan memprihatinkan.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Sarifah Suraidah, mengaku bersyukur dan bangga atas terwujudnya harapan masyarakat Kubar dan Mahulu. Jalur darat strategis yang menghubungkan Tering di Kubar dengan Ujoh Bilang di Mahulu kini telah tersambung, membuka akses penting antarwilayah.

“Alhamdulillah, patut kita syukuri bersama. Infrastruktur jalan dari Tering menuju Ujoh Bilang sudah terhubung, setelah 80 tahun sejak Indonesia merdeka daerah ini masih terisolir. Saya sangat bangga dan terharu, masyarakat di Kubar dan Mahulu sudah bisa menikmati jalan yang lebih baik saat ini,” beber Sarifah Suraidah dalam kunjungan kerja reses DPR RI sekaligus menghadiri peresmian ruas Jalan Tering–Ujoh Bilang di Kubar, Kalimantan Timur, pekan lalu.

Menurut Bunda Harum—demikian panggilan akrab Sarifah Suraidah—peresmian infrastruktur Jalan Tering–Ujoh Bilang merupakan momen bersejarah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah di dua kabupaten di Kalimantan Timur yang selama ini tertinggal. Masyarakat di Kubar dan Mahulu telah bertahun-tahun mendambakan jalur darat yang nyaman untuk menghubungkan kedua wilayah tersebut.

“Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur yang merata hingga wilayah pedalaman, khususnya di Kubar dan Mahulu. Mohon doanya, jalur darat di wilayah barat Kalimantan Timur akan bisa tuntas bertahap dalam dua tahun ke depan,” ungkap Bunda Harum dengan bangga.

Sarifah Suraidah yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menegaskan bahwa Kalimantan Timur masih membutuhkan peran Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur antarwilayah di daerah pedalaman. Melalui kegiatan serap aspirasi daerah pemilihan, ia akan mendorong Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait agar dapat merealisasikan konektivitas wilayah terisolir melalui dukungan anggaran yang signifikan bagi Kalimantan Timur.

“Saya berpesan, tetap semangat dan jangan lelah untuk membangun Kalimantan Timur di wilayah yang masih tertinggal. Pembangunan infrastruktur yang merata akan membuka akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat,” papar Bunda Harum yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan kunjungan kerja di Kubar–Mahulu tersebut, Bunda Harum hadir mendampingi Gubernur Kalimantan Timur Dr. Rudy Mas’ud, Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Wakil Bupati H. Nanang Adriani, serta jajaran Forkopimda Kutai Barat.

