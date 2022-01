Daftar Pemenang Seoul Music Awards ke-31 (SMA 2022), NCT 127 Raih Daesang Pertama Kalinya

TRIBUNNEWS.COM - Seoul Music Awards ke-31 (SMA 2022) berlangsung di Gocheok Sky Dome, pada Minggu (23/1/2022).

Kim Sung Joo, Boom, dan Seolhyun AOA didaulat menjadi master ceremony untuk acara tersebut.

Seoul Music Awards ke-31 memberikan satu Daesang dan Best Album and Best Song Awards secara terpisah.

Untuk pertama kalinya dalam karir mereka, NCT 127 memenangkan Daesang di Seoul Music Awards.

Mengutip Soompi, dalam pidato kemenangan, Taeyong berkata, “Kami tidak mengharapkan ini, tetapi kami sangat tersentuh karena telah menerima penghargaan sebesar itu."

Taeyong kemudian menyebutkan semua orang yang ingin ia ucapkan terima kasih di SM Entertainment, termasuk pendiri Lee Soo Man dan banyak anggota staf mereka.

“Sembilan anggota semuanya telah berlari sangat keras. Saya pikir 2021 adalah tahun di mana kita bisa bersinar karena semua anggota NCT – 127, DREAM, WayV, NCT 2021 – bersama," kata Taeyong.

"Jika bukan karena anggota yang keren, luar biasa, energik, dan berbakat, maka saya pikir kami tidak mungkin mencapai ketinggian ini," ucapnya.

Taeyong NCT (Twitter)

"Saya bangga dengan para anggota dan berharap kami dapat terus sehat dan bahagia tanpa cedera atau sakit.”

Sambil menangis, Doyoung berkata, “Saya sudah lama bermimpi menerima penghargaan seperti ini."