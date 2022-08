Fase Pemulangan Gelombang Kedua Jemaah Haji Indonesia Dimulai Besok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah dimulai pada Sabtu, 30 Juli 2022.

Kepala Daker Madinah Amin Handoyo mengatakan, seluruh petugas sudah siap dengan dimulainya fase pemulangan jemaah haji dari Madinah menuju Tanah Air.

"Dini hari nanti, kita akan mulai memulangkan jemaah haji dari Madinah ke Tanah Air. Insya Allah, seluruh petugas sudah siap untuk memfasilitasi layanan kepulangan jemaah," ujar Amin Handoyo melalui keterangan tertulis, Jumat (29/7/2022).

Menurut Amin, ada lima kelompok terbang (kloter) jemaah haji Indonesia yang akan berangkat pada hari pertama pemulangan.

Kelimanya adalah kloter 24 Embarkasi Jakarta-Pondok Gede/JKG 24 (terbang 04.30 waktu Arab Saudi/WAS), kloter 8 Embarkasi Medan/MES 8 (07.10 WAS).

Lalu kloter 5 Embarkasi Aceh/BTJ 5 (08.50 WAS), kloter 22 Embarkasi Solo/SOC 22 (14.10 WAS), dan kloter 3 Embarkasi Makassar/UPG 3 (16.50 WAS).

Proses penimbangan koper bagasi jemaah haji dilakukan sejak dua hari sebelum kepulangan (H-2).

Selain memulangkan jemaah ke Tanah Air, lanjut Amin, Daker Madinah juga masih akan menerima kedatangan jemaah haji gelombang kedua dari Makkah.

Sampai saat ini sudah ada 29.413 jemaah yang diberangkatkan dari Makkah dan tiba di Madinah dan tergabung dalam 74 kloter.

“Konsentrasi jemaah haji Indonesia saat ini beralih ke Madinah. Mereka saat ini tengah menjalani ibadah Arbain sembari menunggu jadwal kepulangan,” tutur Amin.

Proses kedatangan jemaah haji dari Makkah ke Madinah akan berlangsung sampai 4 Agustus 2022.

Sementara untuk kepulangan jemaah haji dari Madinah ke Tanah Air akan berakhir pada 13 Agustus 2022.