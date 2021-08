RI Dorong Dewan HAM Jamin Peran Perempuan pada Proses Perdamaian Afghanistan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia mendorong dewan HAM PBB menjamin peran perempuan pada proses perdamaian di Afghanistan.

Kuasa Usaha ad Interim Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Dubes Grata E. Werdaningtyas, menyampaikan posisi RI di pertemuan Khusus Dewan HAM menanggapi Keprihatinan atas Situasi Hak Asasi Manusia yang Serius di Afghanistan, Selasa (24/8/2021).

Ia mendorong semua pihak untuk menghentikan kekerasan dan menahan diri dari kekejaman.

Dubes Grata juga tekankan pentingnya otoritas di Afghanistan untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi seluruh orang di Afghanistan, khususnya perempuan dan anak perempuan.

“Kami tegaskan kembali bahwa pembangunan Afghanistan di masa depan harus memastikan partisipasi penuh, setara, dan bermakna dari perempuan,” ujar Dubes RI di depan dewan HAM.

Dubes Grata mengatakan RI juga menggarisbawahi pentingnya jaminan akses kemanusiaan oleh otoritas saat ini.

Indonesia berkeyakinan dan berkomitmen terhadap proses perdamaian dan rekonsiliasi nasional yang inklusif di Afghanistan.

Penyelesaian situasi kekerasan melalui proses politik yang damai dan menjamin proses rekonsiliasi nasional yang bersifat inklusif, Afghan-led and Afghan-owned adalah hal-hal yang masyarakat internasional harus dukung.

“Indonesia juga meminta Dewan HAM meningkatkan komitmen pemberian bantuan dan pembangunan kapasitas sesuai dengan kebutuhan Afghanistan,” ujarnya.

Sesi Khusus Afghanistan ini telah mengesahkan sebuah resolusi Dewan HAM berjudul “Strengthening the Promotion and Protection of Human Rights in the Islamic Republic Afghanistan" secara konsensus.