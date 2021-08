ISIS-K Lakukan Bom Bunuh Diri di Bandara Kabul dan Musuhi Taliban, Seberapa Berbahaya Mereka?

TRIBUNNEWS.COM - ISIS-K, afiliasi kelompok ISIL (ISIS) di Afghanistan mengklaim melakukan ledakan bunuh diri di luar bandara internasional Kabul, Afghanistan pada Kamis (26/8/2021).

Menurut laporan langsung Al Jazeera, kelompok ini mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan 13 tentara AS dan 60 warga sipil melalui saluran beritanya, Amaq.

Meskipun menjadi sasaran koalisi militer pimpinan AS selama bertahun-tahun, kelompok ini terus bertahan hingga melancarkan serangan baru pada Kamis.

Insiden itu terjadi di saat AS dan sekutu menarik pasukan dari Afghanistan dan Taliban berkuasa.

Belasan tentara AS tewas, membuat Presiden Joe Biden bersumpah akan membalas kelompok tersebut.

Dilaporkan sebelumnya, seorang pelaku bom bunuh diri menyelinap ke kerumunan warga Afghanistan yang berkumpul di luar gerbang bandara.

Siapa itu ISIS-K?

Taliban menunggu di pikap di luar rumah sakit saat sukarelawan membawa korban luka-luka dari ledakan bom di bandara Kabul, Kamis (27/8/2021). (AFP)

ISIS-K merupakan afiliasi ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) atau juga disebut ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant) yang aktif di Asia Tengah dan Asia Selatan.

Cabang kelompok teroris ini muncul beberapa bulan setelah militan IS (Islamic State) melakukan serangan di Suriah dan Irak.

ISIS-K mengumumkan pembentukan kelompok pada Januari 2015 dan menunjuk mantan militan Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) Hafiz Saeed Khan sebagai pemimpinnya dengan mantan komandan Taliban Afghanistan, Abdul Rauf Aliza ditunjuk sebagai wakil pemimpin.