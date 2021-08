SOSOK Fawad Andarabi, Penyanyi Folk Asal Afghanistan yang Disebut Telah Tewas Dibunuh Taliban

TRIBUNNEWS.COM - Seorang penyanyi folk asal Afghanistan, Fawad Andarabi disebut telah tewas lantaran dibunuh oleh Taliban.

Informasi tersebut muncul seusai Mantan Menteri Afghanistan, Masoud Andarabi mengatakannya melalui unggahan di twitter pribadinya.



"Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality," tulis dalam unggahan twitter @andarabi.

Mantan menteri Afghanistan, Masoud Andarabi mengunggah cuitan terkait tewasnya penyanyi folk Fawad Andarabi lantaran dibunuh Taliban. (Tangkap layar twitter @andarabi)

Taliban telah membunuh Fawad Andarabi di Provinsi Baghlan Timur Laut Afghanistan, kata mantan menteri dalam negeri negara itu, Masoud Andarabi.

Dikutip dari Sputnik News, Minggu (29/8/2021), menurut sumber gerilyawan, Taliban menendang penyanyi itu keluar Fawad Andarabi dari rumahnya di distrik Andarab dan membunuhnya.

Awal pekan ini, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengindikasikan dalam sebuah wawancara dengan New York Times bahwa gerakan itu melarang pertunjukan musik di depan umum.

Dan sebagai penanganannya, Zabihullah Mujahid bersikeras bahwa Taliban akan memilih cara persuasif daripada tekanan.

Diketahui Taliban telah memiliki sejarah keras terhadap musik selama pertama kali mereka memerintah Afghanistan, dari tahun 1996 hingga 2001.

Adik Ashraf Ghani Sumpah Setia pada Taliban

Hashmat Ghani Ahmadzai, adik Mantan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani. (Tangkap layar The Statesman) ((Tangkap layar The Statesman))

Adik mantan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, Hashmat Ghani Ahmadzai, disebut telah bersumpah setia kepada Taliban.

Diketahui Hashmat Ghani, merupakan ketua Dewan Besar Kuchi (nomaden) di Afghanistan.