Sosok Elizabeth Holmes, Wanita Muda Terkaya di Dunia yang Dituduh Penipu, Terancam 20 Tahun Penjara

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Ia dijuluki perempuan miliarder termuda di dunia oleh majalah Forbes.

Dia juga disebut-sebut sebagai "The next Steve Jobs" oleh Inc, majalah bisnis lainnya yang memajang wajahnya di sampul.

Elizabeth Holmes, si cantik asal Amerika.

Pada 2014, Elizabeth Holmes, waktu itu usianya 30 tahun dan dipuja-puja dunia.

Ia mendirikan perusahaan bernilai US$9 miliar (Rp128 triliun) yang disebut-sebut akan membawa revolusi dalam diagnosis penyakit.

Hanya dengan beberapa tetes darah, Theranos berjanji bahwa tes ini dapat mendeteksi kondisi kesehatan seperti kanker dan diabetes dengan cepat, tanpa perlu jarum suntik.

Para konglomerat, dari Henry Kissinger sampai Rupert Murdoch, ikut berinvestasi di perusahaan tersebut.

Namun pada 2015, kebohongan mulai terkuak.

Setahun kemudian, Holmes diekspos sebagai penipu.

Teknologi yang ia gembar-gemborkan tidak berfungsi sama sekali, dan pada 2018 perusahaan yang ia dirikan pun kolaps.