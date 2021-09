KSAU Hadiri Pacific Air Chief Symposium 2021 di Hawaii Amerika Serikat

TRIBUNNEWS.COM, HAWAII - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menghadiri Pacific Air Chief Symposium (PACS) 2021 yang diselenggarakan di Joint Base Hickam Airforce Base, Pearl Harbour, Hawaii, Amerika Serikat, Rabu (1/9/2021).

Simposium ini dibuka secara resmi oleh Commander Of Pacific Air Forces, General Kenneth S Wilbach.

Dilaporkan, simposium ini diikuti para Komandan dan sejumlah Kepala Staf Angkatan Udara dari 19 negara di kawasan Pasifik, termasuk di antaranya Chief of staff of The USAF, General Charles Q Brown.

Disebutkan, kegiatan PACS 2021 juga dilaksanakan Table Top Exercise yang mensimulasikan operasi Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) oleh beberapa Angkatan Udara di kawasan Indo-Pasifik.

Pada Table Top Exercise ini, diskenariokan terjadinya bencana alam badai tropis parah di pulau Duyfken.

Simulasi penanganannya dilaksanakan oleh seluruh peserta symposium yang dibagi dalam empat tim, di mana setiap tim terdiri dari lima negara.

Kepala Staf Angkatan Udara tergabung dalam tim Oahu, bersama dengan Chief of The Royal Australian Air Force , Air Marshal Mel Hupfeld, Vice of Chief of Staff of the France Air and Space Force , Liutenant General Frederic Parisot, dan Assitant of C-in C of the Royal Thai Air Force , Air Chief Marshal Dejudom Kongsri.

Seluruh tim melaksanakan simulasi penanganan bencana alam dan bantuan kemanusian melalui dua sesi.

Sesi pertama, semua peserta bekerjasama dan berkordinasi untuk menentukan tindakan yang paling tepat dalam penanganannya.

Selanjutnya pada sesi kedua, para peserta akan bergabung dengan timnya masing-masing, dan menyiapkan resolusi penanganan bencana paling optimal, sesuai dengan peranan tim yang telah ditentukan oleh pemandu latihan.

Setelah menghasilkan rumusan resolusi yang paling tepat dalam penanganan bencana alam dan bantuan kemanusiaan tersebut, setiap tim memaparkannya dihadapan seluruh peserta symposium dan diakhiri dengan diskusi, serta tanya jawab.

Selain pelaksanaan Pacific Air Chief Symposium 2021, pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan kegiatan Senior Enlisted Leaders Symposium_yang turut diikuti seorang prajurit TNI AU, Sersan Mayor Sandi Ardhian Buana Kusuma yang kesehariannya berdinas di Sathar 12 Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara.

Dalam kesempatan tersebut, para air chiefs berkesempatan mengunjungi Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS) untuk berdiskusi terkait perkembangan lingkungan strategis terkini.

Adapun KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo merupakan alumni APCSS Executive Course pada tahun 2007. (*/feb)